駁斥動紫大盛海報抄襲 劉玠廷：翻玩手法

（中央社記者黃巧雯台北2日綜合報導）中華職棒Lamigo桃猿隊本週末舉辦動紫大盛音樂祭，但傳出動紫大盛海報疑似抄襲電影「一級玩家」，領隊劉玠廷今天駁斥抄襲的說法，強調只是翻玩的手法。



動紫大盛海報爭議越演越烈，TVBS昨天報導，Lamigo球團表示，有向電影公司華納說明，但華納卻說球團沒有事先溝通，更沒有取得授權。



劉玠廷今天親自上Lamigo桃猿粉絲團說明，強調海報是利用街頭翻玩的手法，翻玩電影海報的視覺，且畫面的選角以及位置編排都有巧思。



對於外界質疑Lamigo團隊抄襲，劉玠廷駁斥上述說法，他提到所謂抄襲，是要讓品牌產生混淆性，並讓新的品牌從中獲利。



劉玠廷舉例，若Lamigo是要上映一部電影叫做「二級玩家」，並刻意翻玩「一級玩家」的海報，而導致消費者的誤解，進而到電影院裡面觀賞「二級玩家」電影，才算是抄襲。



劉玠廷也還原整件事情經過，5月21日下午發布該張視覺海報後，引發網路正反意見，當天傍晚已與華納公司取得聯繫，並告知這件事情。



劉玠廷提到：「從頭到尾都強調這是一個翻玩，雙方並沒有合作，我們雙方也並沒有授權，這是一直以來我們一貫的基調。」



劉玠廷透露，看到昨天新聞報導後，有立即與華納公司聯絡，「雖然說這樣子的認知與我們有所落差」，但他能體會、諒解、理解這樣的說法，畢竟這件事情本身就與華納公司無關，卻無端被捲進這樣的風波，他也致上歉意。（編輯：卞金峰）1070602