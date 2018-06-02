/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票颱風呂秀蓮陳克華
>rss

駁斥動紫大盛海報抄襲 劉玠廷：翻玩手法

發稿時間：2018/06/02 19:14

最新更新：2018/06/02 19:14

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者黃巧雯台北2日綜合報導）中華職棒Lamigo桃猿隊本週末舉辦動紫大盛音樂祭，但傳出動紫大盛海報疑似抄襲電影「一級玩家」，領隊劉玠廷今天駁斥抄襲的說法，強調只是翻玩的手法。

動紫大盛海報爭議越演越烈，TVBS昨天報導，Lamigo球團表示，有向電影公司華納說明，但華納卻說球團沒有事先溝通，更沒有取得授權。

劉玠廷今天親自上Lamigo桃猿粉絲團說明，強調海報是利用街頭翻玩的手法，翻玩電影海報的視覺，且畫面的選角以及位置編排都有巧思。

對於外界質疑Lamigo團隊抄襲，劉玠廷駁斥上述說法，他提到所謂抄襲，是要讓品牌產生混淆性，並讓新的品牌從中獲利。

劉玠廷舉例，若Lamigo是要上映一部電影叫做「二級玩家」，並刻意翻玩「一級玩家」的海報，而導致消費者的誤解，進而到電影院裡面觀賞「二級玩家」電影，才算是抄襲。

劉玠廷也還原整件事情經過，5月21日下午發布該張視覺海報後，引發網路正反意見，當天傍晚已與華納公司取得聯繫，並告知這件事情。

劉玠廷提到：「從頭到尾都強調這是一個翻玩，雙方並沒有合作，我們雙方也並沒有授權，這是一直以來我們一貫的基調。」

劉玠廷透露，看到昨天新聞報導後，有立即與華納公司聯絡，「雖然說這樣子的認知與我們有所落差」，但他能體會、諒解、理解這樣的說法，畢竟這件事情本身就與華納公司無關，卻無端被捲進這樣的風波，他也致上歉意。（編輯：卞金峰）1070602

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

520農運30週年

520農運30週年

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
孫越感恩會 眾星追憶
孫越感恩會 眾星追憶
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP