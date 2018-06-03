許淑淨想戀愛 蔡溫義替愛徒徵友兼把關

台灣兩屆奧運舉重金牌女將許淑淨3日透過臉書表示，因膝傷及手肘傷勢讓她至今仍處於復健、無法正常訓練，經討論後，決定退出今年亞運並宣布退休，震撼各界。圖為許淑淨於2016里約奧運摘下金牌後領獎畫面。（檔案照片）中央社 107年6月3日

（中央社記者龍柏安台北3日電）台灣舉重名將許淑淨私下曾說，最大遺憾就是沒能交過男友，如今她宣布退休，教練蔡溫義也公開替愛徒徵友：「她的性格純樸又吃苦耐勞，絕對適合娶回家當老婆。」



許淑淨國中開始接觸舉重，長年在國家運動訓練中心訓練、備戰，2012年倫敦奧運賽前，她就曾透露想交男朋友，不過當時恰逢備戰奧運，加上蔡溫義擔心她會分心，因此勸她再等等。



沒想到這一等，又是6年過去，蔡溫義坦言，他曾私下問過愛徒：「妳不會再想交男朋友了嗎？」沒想到許淑淨回他：「我哪有時間來約會，如果真要交男朋友的話，槓鈴就是我的男朋友。」



如今許淑淨因右手韌帶斷裂，因傷勢過重來不及復出參加雅加達亞運，她也在臉書（Facebook）上發表退休聲明，蔡溫義認為愛徒退休，是台灣體壇與舉重界的損失。



就算不捨，蔡溫義也必須放手，讓愛徒走入人生的另一個階段，他甚至一反過去立場，公開替許淑淨徵友，「這些年她的青春都奉獻給舉重，現在我們沒有道理再反對她交男友」。



芳齡27歲的許淑淨至今仍單身，蔡溫義表示，他可以拍胸脯保證，許淑淨絕對值得娶回家當老婆，他說：「許淑淨個性低調又純樸，能吃苦耐勞又懂得感恩回饋，打著燈籠都找不到這麼好的女孩子啦。」



身為許淑淨乾爹與恩師，蔡溫義對愛徒的未來男友也有想法，他笑說：「總不能隨便就把她交給另一個人吧，至少我們得看過、聊過，知道這個男生的品行可不可以，否則她這麼單純，我們怕她到時候被人騙了。」（編輯：陳怡璇/張芷瑄）1070603