申皓瑋改打第4棒 葉君璋：有能力打中心棒次

中職富邦悍將隊20歲小將申皓瑋今年升上一軍後表現亮眼，3日對戰中信兄弟隊被點名扛下第4棒，申皓瑋起初感到相當驚訝，但仍迅速調整心態，盼拿出最好一面。中央社記者黃巧雯攝 107年6月3日

（中央社記者黃巧雯新北3日電）中華職棒富邦悍將申皓瑋今天對戰中信兄弟改打第4棒，總教練葉君璋表示，申皓瑋只是較欠缺經驗，以申皓瑋今年開季上一軍的表現，他認為有打中心棒次的能力。



申皓瑋5月24日本季首度升上一軍，取代陷入低潮的高國輝，他隨即繳出連續7場雙安打的成績，直到昨天與中信兄弟比賽才中斷連續安打紀錄。



富邦悍將今天與中信兄弟繼續交手，調整先發打序，蔣智賢因昨天打擊過程，手部被球「震」到、揮棒被擠壓到，目前手仍腫脹，因此未先發，前一役打第9棒的申皓瑋，改打第4棒，葉君璋說：「這樣就不用動到全部人（棒次），因為他狀況也還不錯。」



與去年相比，葉君璋認為，申皓瑋今年變得更成熟、身體狀況也比較好，目前只是較欠缺經驗，以申皓瑋昨天之前的表現，他認為申皓瑋有打中心棒次的能力。



申皓瑋賽前經由隊友告知要打第4棒，一度以為是在開玩笑，直呼不可能，不過他隨即調適好心態，除了學長提醒他，不管打第幾棒都是一樣，申皓瑋也告訴自己，「不要把棒次看太重，下去都是一樣，大家都是第4棒」。



申皓瑋畢業於高苑工商，他指出，高中以打第3棒為主，第4棒是廖健富（目前效力於桃猿隊），「他（廖健富）高一就第4棒，我贏不了他」。



申皓瑋今天賽前打擊率高達4成38，他表示，這次升上一軍，就是希望把自己最好的一面都拿出來。



申皓瑋不但打擊表現亮眼，守備也常有美技演出，昨天中信兄弟周思齊8局上揮出左外野方向飛球，遭到申皓瑋飛撲接殺。



「感覺球快落地，就用撲的方式接下來」，申皓瑋透露，當時隊友林哲瑄也在一旁，因此比較敢撲球，想說至少還有林哲瑄會在後面幫他守下來。



申皓瑋認為，上場守備就盡量大膽一點，他觀察學長林哲瑄在接球的時候，覺得差不多，林哲瑄都會去拚。（編輯：張芷瑄）1070603