蘇智傑盼當穩定外野防線 打擊加溫甩低潮

（中央社記者謝靜雯桃園3日電）中職統一獅隊野手蘇智傑本季攻守表現都不錯；蘇智傑非外野手出身，秋、春訓時特別下功夫，盼成球隊穩定的最後一道防線，至於打擊也擺脫先前小低潮，昨天敲出本季第10轟。



蘇智傑2016年加入獅隊後，就是備受球隊期待的強打好手，前兩個球季內、外野都有守備出賽紀錄，本季專職守外野；蘇智傑去年入選世大運棒球賽中華隊，但對南韓比賽守備出現瑕疵，外界有不少質疑他守備能力的批評聲。



蘇智傑坦言，世大運過後，大家會更放大檢視守備問題，「但只能想辦法讓自己更好」，他也提到，自己業餘時期多守內野，但他本身不是外野出身，需要比別人下更多功夫。



蘇智傑表示，在秋訓、春訓時有特別針對守備觀念、接球站位、移動下功夫，他也透露這次的訓練不同以往，不是由教練團開菜單，而是球員針對自己不足的地方，主動跟教練團討論，「外野守備會出現很多狀況，但我們是球隊的最後一道防線」。



今年球季蘇智傑攻守都有不錯表現，昨天與Lamigo桃猿隊比賽，敲出個人本季第10轟，目前全壘打數僅次於隊友郭阜林；蘇智傑表示，5月初時曾陷入打擊小低潮，也請教教練團和學長，「其實不是技術層面的問題，主要是心態，狀況不好時就會鑽牛角尖」。



學長不斷鼓勵蘇智傑，「不要想太多，把當下每件事做好，然後為下一次機會做好準備」；蘇智傑目前本季48場出賽是獅隊野手最多，他表示身體多少會疲累，只能努力調整、保持平常心，希望維持好表現。（編輯：陳怡璇/吳協昌）1070603