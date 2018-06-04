總冠軍戰再飆29分 詹皇超越喬丹成史上第一

（中央社記者龍柏安台北4日綜合報導）騎士超級球星詹姆斯今天在總冠軍賽第2戰，攻下全隊最高的29分，這也是他生涯第32次在總冠軍賽單場飆破25分大關以上，超越「籃球之神」喬丹，躍居史上第一。



美國職籃（NBA）總冠軍賽第2戰，上午由衛冕軍金州勇士在自家主場迎戰騎士，勇士靠著明星控衛柯瑞（Stephen Curry）飆進總冠軍賽單場最多的9顆3分球、獨拿33分帶領下，率隊122比103碾壓騎士，在7戰4勝制系列賽取得2比0優勢。



詹姆斯（LeBron James）在總冠軍賽首役就轟下驚人的51分，第2戰維持高檔表現，全場20投10中，包括3分球4投中2，外帶9罰7中，繳出29分、13助攻與9籃板的準大三元成績單，這是他生涯第32次在總冠軍賽飆破25分以上，超越了喬丹（Michael Jordan）的31次，躍居史上第一，排名第3是前湖人球星威斯特（Jerry West）的29次。



此外，加上今天比賽在內，詹姆斯季後賽籃板總數達到2105個，在NBA季後賽排名第6，也是NBA現役球員當中，唯一在季後賽籃板累積突破2000大關的球員，排名在他之前的是湖人名將賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的2481個。



雖「詹皇」不斷創紀錄寫歷史，不過今天比賽過後，他在總冠軍賽累積命中最多3分球的記錄，則被勇士主控柯瑞超越。柯瑞飆進9記3分球後，生涯在總冠軍賽僅出賽19場，總計投進85顆3分球，超越了詹姆斯46場出賽締造的82球，成為總冠軍賽第一人。（編輯：陳怡璇/黃瑞弘）1070604