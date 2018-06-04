中華冰壺協會成立 推動在地選手培訓

（中央社記者蘇木春台中4日電）中華民國冰壺協會今天舉辦成立活動，進行地板冰壺交流賽，讓不曾接觸冰壺運動民眾體驗，協會並與國際冰壺學院簽約合作，將引進相關技術，希望能推廣冰壺運動，培訓在地選手。



國際冰壺學院秘書長陳政權受訪表示，冰壺（Curling）運動源自於蘇格蘭，已經有500多年歷史，1924年首次在冬季奧林匹克運動會亮相，歷經多年於1998年正式列入冬季奧運會的項目。



陳政權說，冰壺是老少咸宜的體育活動，也不像曲棍球需要厚重裝備，除著重個人技術，更重要是隊友的合作與溝通才能取得勝利，且注重紳士、淑女的運動精神與友好交流，具休閒與教育意涵。



陳政權指出，亞洲地區多屬熱帶氣候，因此冰壺過去發展上較無接觸機會，近年則透過發展地板冰壺（Floor Curling）的體驗方式，在欠缺真冰場地設施的地區，仍可讓大眾了解這項運動。



中華民國冰壺協會理事長歐陽立民表示，協會初期將不斷於各縣市學校、公司企業舉辦體驗活動，並開辦地板冰壺活動導師培訓研習課程，透過更多專業導師共同參與推廣行列。



歐陽立民說，長期發展上協會期望能協同政府及民間機構，共同努力在台灣打造第一座冰壺運動的標準場地，培訓在地選手、爭取舉辦國際型單項大型運動賽事，及各種體育交流活動，藉此提升台灣在國際上的能見度，更助於國內體育運動發展。（編輯：陳清芳）1070604