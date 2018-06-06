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亞青田徑賽6/7日本登場 中華隊目標5金

發稿時間：2018/06/06 13:56

最新更新：2018/06/06 13:56

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（中央社記者龍柏安岐阜6日電）2018亞洲青年田徑錦標賽將於明天在日本岐阜登場，中華田徑代表隊總教練林清光表示，中華隊包括男、女全能、男子鉛球、女子跳高都有奪金實力，目標希望可以突破5金。

為了在2年一屆的亞青田徑錦標賽取得佳績，中華代表隊提前1週前往日本靜岡進行移地訓練，林清光坦言，日本目前氣溫約在攝氏21度上下，跟台灣相差了10幾度，讓選手提前來到日本一方面可以適應天氣，另一方面也可以專心備戰。

今天中華隊原預計前往比賽場地訓練，不過一早起來岐阜陰雨綿綿，中華隊下午訓練也取消，改由選手自主在飯店裡活動暖身，林清光表示，其實看過天氣預報原本就知道今天會下雨，考慮到雨中訓練效果本來就會打折扣，加上單趟車程就需50分鐘，擔心選手冷熱交替感冒，因此才決定作罷。

另一方面，就是因為知道今天會下雨，因此昨天訓練的份量也比較重，林清光笑說：「選手剛好可以趁著下雨休息、恢復，接著準備迎接明天比賽。」

這次比賽在日本岐阜舉辦，林清光透露，地主好手幾乎傾巢而出，「如果可以，他們想把所有金牌全部留下。」不過他認為，只要中華隊臨場發揮正常，5面金牌應是合理範圍，甚至還有機會突破。（編輯：李錫璋）1070606

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