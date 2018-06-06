梅西遭威脅 阿根廷以色列世足熱身賽取消

以色列大使館證實，因梅西（圖）遭到威脅，阿根廷和以色列的世界盃足球賽熱身賽，已經取消。（圖取自Lionel Messi臉書www.facebook.com/leomessi）

（中央社布宜諾斯艾利斯5日綜合外電報導）以色列大使館今天證實，由於阿根廷籍的西甲巴塞隆納球星梅西（Lionel Messi）遭到威脅，阿根廷和以色列的世界盃足球賽熱身賽，已經取消。



兩隊原定9日在耶路撒冷舉行熱身賽。



由於巴勒斯坦足球當局先前就提出抗議，希望梅西不要出賽，在今天確定取消的消息宣布之前，早就有人質疑比賽是否能如期舉行。



以色列大使館今天提及梅西遭受的「威脅和挑釁」，發出聲明說：「以色列大使館很遺憾地宣布，中止以色列和阿根廷這場比賽。」



本地媒體稍早就有報導說，這場熱身賽將會取消，梅西與他的阿根廷隊友，將無法在世界盃於俄羅斯登場前，踢最後一場熱身賽。



阿根廷外交部長佛瑞（Jorge Faurie）稍早在美洲國家組織（Organization of American States）的會議場邊告訴記者，他認為阿根廷球員不願前往以色列參賽。



佛瑞在比賽確定取消前表示：「就我所知，國家隊球員不願踢這場比賽。」



巴勒斯坦足球協會會長拉卓布（Jibril Rajoub）3日敦促梅西不要參加這場比賽，如果梅西參賽，他勸球迷把印有梅西名字的球衣燒了。



拉卓布3日在約旦河西岸城市雷馬拉（Ramallah）召開記者會表示，已致信阿根廷政府，要求梅西不參加這場熱身賽。



「這場比賽已成政治工具。」



「以色列政府堅持球賽要在耶路撒冷舉行，試圖藉此凸顯他們的政治重要性。」（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1070606