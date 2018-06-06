陳昌源紀錄片預告曝光 生涯最終戰獻給台灣

影片來源：敢夢者 : Dreamers YouTube頻道

（中央社記者李晉緯台北6日電）紀錄台、法混血足球好手陳昌源將生涯最後一戰，獻給台灣主場球迷的紀錄片今天搶先曝光，在預告片中，他為替中華隊再踢一場比賽，用盡一切方法努力的畫面，讓人為之動容。



「敢夢者：最後一擊 陳昌源」是陳昌源從歐洲職業足壇退役後，將人生最後一場比賽獻給台灣的運動紀錄片，片中的他去年參與2019年亞洲盃足球賽資格賽最終輪，中華隊主場迎戰勁敵巴林的畫面。



當時帶著腳傷的陳昌源照了超音波確認傷勢後，咬著牙打了止痛針，包紮後就上場作戰，他說：「我知道絕對會很痛，但為我人生中最後一場比賽，我願意付出一切」，所言展現他這位中華隊英雄為台灣奉獻的無私性格。



陳昌源在片中提到，做為職業足球員會為了對抗傷痛一直吃止痛藥，這是職業足球員黑暗的一面，「我在職業生涯中幾乎傷了所有身上所有部位，我的腳趾、脛骨都曾斷過，曾傷過手，肩膀也開過刀，這是工作的一部分」。



中華隊去年10月10日對上巴林的比賽，在雙方以0比1緊咬比分大半場後，正規賽時間終了前的最後階段，才靠陳昌源的助攻，讓陳柏良攻進扳平的1球，接著朱恩樂頭槌建功，中華隊以2比1逆轉獲勝。



贏球的喜悅歷歷在目，卻無法改變陳昌源在女兒誕生後，為回歸家庭生活而選擇退休的決定，「這對我來說很感傷，因為必須停止熱愛的事物，生命中的一部分就這樣終止了，雖然難過卻也是必要的」。



這部耗時一年、新台幣500萬元經費的紀錄片完成後，陳昌源預計於8日返台，在11日參與紀錄片發布記者會及全球首映。（編輯：張芷瑄）1070606