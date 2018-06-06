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紀錄陳昌源最後一擊 敢夢者製片：他是台灣英雄

發稿時間：2018/06/06 20:14

最新更新：2018/06/06 20:14

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（中央社記者李晉緯台北6日電）敢夢者計畫發起人、兼紀錄片「敢夢者」製片人林凡舜今天接受中央社記者訪問時說，陳昌源為了理想加入中華男足、為台灣奉獻，更將生涯最終戰留給台灣球迷，是十足的台灣英雄。

「敢夢者：最後一擊 陳昌源」紀錄片，是陳昌源從歐洲職業足壇退役後，將人生最後一場比賽獻給台灣的運動紀錄片，片中的他，去年參與2019年亞洲盃足球賽資格賽最終輪，中華隊主場迎戰勁敵巴林的比賽，是中華隊逆轉獲勝的關鍵。

談到決定拍攝這支紀錄片的由來，林凡舜表示，他在陳昌源2010年返台為中華隊效力後，與陳昌源認識並結為好友，去年陳昌源透露退休的想法，「我們希望即便陳昌源退休，但他的故事能流傳下去」，希望讓好的運動員有好的引退紀念，也讓這樣的模式成為未來台灣偉大運動員退休時的典範。

林凡舜指出，陳昌源的父親是台灣人、母親是法國人，是海外第3代台灣人的陳昌源，過去在歐洲有很輝煌的成就，根本不需要再靠踢中華隊證明自己，「照目前各行各業的邏輯，在國外能成功就不會再回來，但陳昌源卻毅然決然，排除萬難為中華隊效力」，這讓他十分好奇，到底陳昌源為何願意這樣為台灣付出。

在紀錄片拍攝的過程中，林凡舜逐漸拼湊出陳昌源願意加入中華隊的原因，「詳細的情形在紀錄片中都會呈現，請容許我略微保留，但我能先告訴大家，這是陳昌源為了家族與自己的理想所下的決定」。

陳昌源此行預計在8日返抵台灣，11日出席紀錄片發布記者會及全球首映，未來也會排出時間與媒體見面，暢談他的近況與未來規劃，也將有為職棒開球等和粉絲近距離互動的行程規劃。（編輯：張芷瑄）1070606

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