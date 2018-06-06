曾俊欣闖法網青少年男單8強 梁恩碩無緣晉級

（中央社記者李晉緯台北6日電）台灣網球小將曾俊欣今天以兩個6比1擊敗對手，在法網青少年組男單闖進8強；但名列青少年組女單頭號種子的梁恩碩，卻在力戰3盤後吞敗，無緣闖進8強。



今年澳網青少年組男單亞軍曾俊欣，今天在法網青少年組男單第3輪賽事首盤，不但保住自己全部的發球局，並在第2局、第6局兩度破發，以6比1拿下；次盤對手保住首局，但曾俊欣接下來一口氣連下6局，再以6比1拿下次盤，以直落二擊敗巴西選手席瓦（Joao Lucas Reis Da Silva）晉級8強。



另名台灣青少年選手何承叡，在男單第3輪賽事，以4比6、2比6敗給多明尼加選手哈特（Nick Hardt），無緣前進8強。



台英混血女將葛藍喬安娜（Joanna Garland）今天在法網青少年組女單第3輪賽事中，先以6比0拿下首盤，次盤雖以4比6丟失，遭對手扳平戰局，但葛藍喬安娜再以6比4拿下決勝盤，以2比1擊敗中國大陸女將鄭欽文，成功闖進8強。



今年澳網青少年組女單、女雙的雙料冠軍，同時也是本屆法網青少年組女單頭號種子的梁恩碩，今天以2比6、7比6（8比6）、5比7敗給美國女將麥克納利（Caty McNally），無緣闖進8強。（編輯：吳協昌）1070606