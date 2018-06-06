詹詠然逆轉勝 首度晉級法網混雙決賽

台灣網球女將詹詠然（左）和搭檔克羅埃西亞選手多迪格（Ivan Dodig）（右）6日在法網混雙4強賽，以2比1逆轉勝闖進決賽，這是詹詠然首度在法網混雙爭冠，也是生涯第二度闖進大滿貫混雙決賽。（劉雪貞提供）中央社記者李晉緯傳真 107年6月6日

（中央社記者李晉緯台北6日電）台灣網球女將詹詠然今天和搭檔在法網混雙4強賽，歷經96分鐘苦戰，以2比1逆轉獲勝，成功闖進決賽後，詹詠然將首度在法網混雙爭冠，也是生涯第二度闖進大滿貫混雙決賽。



名列這次法網混雙第2種子，詹詠然和克羅埃西亞選手多迪格（Ivan Dodig）的組合，今天對上大會第8種子，德國女將葛羅菲德（Anna-LenaGroenefeld）和哥倫比亞選手法拉（Robert Farah）組合。



這場比賽開打後，雙方一度以3比3僵持，詹詠然和多迪格在第7局的發球局遭破，之後兩邊又各自保發，詹詠然和多迪格安先以4比6讓出。



次盤，詹詠然和多迪格第2局就攻破對手發球局，一度以3比0領先，卻被對手追趕上來，雙方歷經4比4、5比5平手，詹詠然和多迪格在第11局保發、第12局破發後，以7比5拿下次盤也扳平戰局。



詹詠然和多迪格決勝盤曾以1比3落後，扳平之後和對手僵持到8比8，關鍵時刻連下2分，以10比8鎖定勝利，成功以2比1逆轉，闖進混雙決賽，這是詹詠然首度有機會在法網爭奪混雙冠軍。



詹詠然繼2011年澳網混雙亞軍之後，職業生涯第二度闖進大滿貫混雙決賽。（編輯：張芷瑄）1070606