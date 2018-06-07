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詹詠然與搭檔首度搭配 直闖法網混雙爭冠

發稿時間：2018/06/07 09:11

最新更新：2018/06/07 09:27

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台灣網球選手詹詠然（左）與搭檔多迪格（右）在法國網球公開賽打進決賽，是她首度在法網混雙賽事爭冠。（圖取自詹詠然臉書facebook.com）台灣網球選手詹詠然（左）與搭檔多迪格（右）在法國網球公開賽打進決賽，是她首度在法網混雙賽事爭冠。（圖取自詹詠然臉書facebook.com）

（中央社記者曾依璇巴黎6日專電）台灣網球選手詹詠然與搭檔多迪格在法國網球公開賽打進決賽，是她首度在法網混雙賽事爭冠。她說，混雙需要默契，且紅土球場變數大，兩人首度搭檔就有如此成績，並不容易。

法網賽事進入尾聲，詹詠然與克羅埃西亞籍搭檔多迪格（Ivan Dodig）今天在紅土球場擊敗德籍選手葛羅菲德（Anna-Lena Groenefeld）與哥倫比亞籍選手法拉（Robert Farah）組合，成功晉級。

在7日的決賽中，詹詠然與多迪格將於台北時間晚間約7時，對上克羅埃西亞籍選手帕維奇（Mate Pavic）與加拿大籍選手達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）組合，爭奪冠軍。

詹詠然賽後在媒體中心受訪時說，混雙很需要默契，而且紅土球場是變數很大的場地，在這種情況下，她與多迪格首度搭檔就能打進決賽，很不容易。這次對手之一與多迪格同屬克羅埃西亞籍，想必很瞭解對方，賽前會再與搭檔溝通致勝方法。

詹詠然這次在女雙賽事中，提早於32強賽出局，依照積分，可能失去女雙世界排名第一的位置。

對此，她說，在第一名的位置掉下來是遲早的事，只能盡力維持自己的狀態和排名，「能夠繼續當第一，或許真的很重要，不過覺得就算排名掉下來，也還是有空間去努力，再回到世界第一」。

詹詠然去年與瑞士選手辛吉絲（Martina Hingis）聯手拿下美國網球公開賽（US Open）等9座冠軍。37歲的辛吉絲於去年10月底退休，詹詠然另覓搭檔。

她表示，雙打組合會拆開，通常是因為成績欠佳，而她是因為搭檔退休，狀況比較特殊，尤其在高峰狀態下拆開，對她而言是很大的挑戰，目前還在尋找固定搭檔。

去年夏天，詹詠然因身體不適，退出台北世界大學運動會混雙賽事，接著在美網拿下女雙冠軍，引起質疑，她事後在臉書說明並致歉，未多做其他發言。

事隔近一年，被問到當時想法時，詹詠然不願多著墨。僅說，她把自己的狀況很誠實地說出來，但無法控制別人如何解讀看待，也無法要求每個人站在她的角度看事情或理解她的經歷。

她說，身為運動選手，她不願反擊，因為那會造成敵對，傷害網球界、甚至整個體育界，只能盡力做好自己，才能影響下一代年輕球員。（編輯：廖漢原）1070607

My partners (including 1 ex😅) is having a very serious conversation about tomorrow’s final🤣🤣 but with out me???我的搭檔們(包括一位前搭檔😅)正在很認真的討論明天的混雙決賽🤣🤣但是是不是忘了我了？Martina HingisIvan Dodig

詹詠然 Latisha Chan 發佈於 2018年6月6日

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