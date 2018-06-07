/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 傅達仁NBA陳偉殷谷阿莫
>rss

郭姵妤亞青鉛球奪銅 中華隊獎牌開張

發稿時間：2018/06/07 16:45

最新更新：2018/06/07 17:51

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台灣鉛球女將郭姵妤7日在2018亞洲青年田徑錦標賽女子鉛球項目以14公尺76拿下銅牌，也助本屆中華隊獎牌開張。中央社記者龍柏安攝 107年6月7日台灣鉛球女將郭姵妤7日在2018亞洲青年田徑錦標賽女子鉛球項目以14公尺76拿下銅牌，也助本屆中華隊獎牌開張。中央社記者龍柏安攝 107年6月7日

（中央社記者龍柏安岐阜7日電）賽前小感冒，加上第一次見識到全場這麼多觀眾，讓郭姵妤有點緊張，好在她仍在2018亞洲青年田徑錦標賽女子鉛球項目，以14公尺76順利摘銅，替本屆中華隊獎牌開張。

7月9日才滿18歲的郭姵妤，今年是第一次參加亞青田徑賽，媽媽陳亘琳還特地請假，從屏東飛到日本岐阜幫她加油，也在神社幫女兒求了平安符，祈禱女兒順利，看到女兒拿下獎牌，她開心地說：「很開心，這趟來得很值得。」

郭姵妤生涯最佳成績是今年全國中等學校運動會所締造的15公尺15，這次亞青她原期許可以擲出15公尺50，改寫個人新高，無奈賽前臨時感冒，導致身體肌肉有些緊繃，「身體有點軟軟的，雖然力量還是有，但就是丟不出來」。

國小打排球的郭姵妤，國一因身材條件出眾，被田徑教練抓去練鉛球，也開啟她的田徑之路，媽媽陳亘琳坦言，練田徑這條路非常辛苦，她也很心疼，「不過看到女兒有興趣，我們只能支持」。

zoom in 台灣鉛球女將郭姵妤在日本岐阜出戰2018亞洲青年田徑錦標賽，這也是郭姵妤高中生涯最終戰，她的母親陳亘琳（圖）特地請假從屏東飛到日本為女兒加油，還到神社求平安符，祝福女兒一切順利。中央社記者龍柏安攝 107年6月7日台灣鉛球女將郭姵妤在日本岐阜出戰2018亞洲青年田徑錦標賽，這也是郭姵妤高中生涯最終戰，她的母親陳亘琳（圖）特地請假從屏東飛到日本為女兒加油，還到神社求平安符，祝福女兒一切順利。中央社記者龍柏安攝 107年6月7日

在屏東擔任幼兒園老師的陳亘琳，這次請了3天假來幫女兒加油，這是女兒高中生涯最後一戰，說什麼都要來現場看她比賽。

今年高中畢業的郭姵妤，畢業後將進入台灣體大就讀，她透露，她的偶像是台灣男子鉛球紀錄保持人張銘煌，而張銘煌就是台體大鉛球教練，因此她希望未來透過教練指導，幫助成績繼續進步。（編輯：陳怡璇/唐聲揚）1070607

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快
高雄車站新站先睹為快
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP