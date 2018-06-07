郭姵妤亞青鉛球奪銅 中華隊獎牌開張

台灣鉛球女將郭姵妤7日在2018亞洲青年田徑錦標賽女子鉛球項目以14公尺76拿下銅牌，也助本屆中華隊獎牌開張。中央社記者龍柏安攝 107年6月7日

（中央社記者龍柏安岐阜7日電）賽前小感冒，加上第一次見識到全場這麼多觀眾，讓郭姵妤有點緊張，好在她仍在2018亞洲青年田徑錦標賽女子鉛球項目，以14公尺76順利摘銅，替本屆中華隊獎牌開張。



7月9日才滿18歲的郭姵妤，今年是第一次參加亞青田徑賽，媽媽陳亘琳還特地請假，從屏東飛到日本岐阜幫她加油，也在神社幫女兒求了平安符，祈禱女兒順利，看到女兒拿下獎牌，她開心地說：「很開心，這趟來得很值得。」



郭姵妤生涯最佳成績是今年全國中等學校運動會所締造的15公尺15，這次亞青她原期許可以擲出15公尺50，改寫個人新高，無奈賽前臨時感冒，導致身體肌肉有些緊繃，「身體有點軟軟的，雖然力量還是有，但就是丟不出來」。



國小打排球的郭姵妤，國一因身材條件出眾，被田徑教練抓去練鉛球，也開啟她的田徑之路，媽媽陳亘琳坦言，練田徑這條路非常辛苦，她也很心疼，「不過看到女兒有興趣，我們只能支持」。





台灣鉛球女將郭姵妤在日本岐阜出戰2018亞洲青年田徑錦標賽，這也是郭姵妤高中生涯最終戰，她的母親陳亘琳（圖）特地請假從屏東飛到日本為女兒加油，還到神社求平安符，祝福女兒一切順利。中央社記者龍柏安攝 107年6月7日

在屏東擔任幼兒園老師的陳亘琳，這次請了3天假來幫女兒加油，這是女兒高中生涯最後一戰，說什麼都要來現場看她比賽。



今年高中畢業的郭姵妤，畢業後將進入台灣體大就讀，她透露，她的偶像是台灣男子鉛球紀錄保持人張銘煌，而張銘煌就是台體大鉛球教練，因此她希望未來透過教練指導，幫助成績繼續進步。（編輯：陳怡璇/唐聲揚）1070607