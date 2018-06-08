蘇亞雷斯進球 烏拉圭世界盃熱身賽勝烏茲別克

（中央社記者李晉緯台北8日電）在蘇亞雷斯（Luis Suarez）、西門內斯（Jose Maria Gimenez）、德阿洛斯卡艾塔（Giorgian De Arrascaeta）各進1球的情況下，烏拉圭今天在世界盃熱身賽以3比0擊敗烏茲別克。



1930年、1950年兩度拿下世界盃冠軍的烏拉圭，靠蘇亞雷斯、西門內斯、德阿洛斯卡艾塔的進球在對烏茲別克的熱身賽獲勝，近期烏拉圭出賽9場，只輸掉其中1戰，這場熱身賽後，烏拉圭將起程前往參加14日開踢的俄羅斯世界盃，他們小組賽與埃及、沙烏地阿拉伯、俄羅斯同在A組。



這場烏拉圭、烏茲別克的熱身賽，烏拉圭在剛開賽時並未給烏茲別克太大的威脅，直到德阿洛斯卡艾塔的進球才有所突破，他於比賽第32分鐘，在接獲隊友橫傳助攻下，一記勁射破網，讓烏拉圭在上半場取得1球領先。



下半場比賽，西班牙甲級足球聯賽強權巴塞隆納的明星球員蘇亞雷斯操刀罰球，他的肢體語言巧妙騙過對方守門員，靠著這記罰球得手，讓烏拉圭以2比0擴大領先。



西門內斯則是在比賽時間終了前17分鐘，在中路小禁區外圍，以一記頭槌為烏拉圭攻進第3球，讓烏拉圭終場以3比0勝出。



在3月對威爾斯的熱身賽後，烏拉圭總教練塔巴雷斯（Oscar Tabarez）改變了先發陣容，他將德阿洛斯卡艾塔、卡塞雷斯（Martin Caceres）、白瑞拉（Maximiliano Pereira）拉上先發，此舉看來產生效果，因為烏拉圭今天正是靠德阿洛斯卡艾塔的進球突破僵局，並在最後拿下勝利。



烏拉圭本次世界盃首戰，將是15日對上埃及一役，接下來他們將陸續對上沙烏地阿拉伯、地主俄羅斯。（編輯：黃于）1070608