勇士王朝穩固 隊史6冠追平芝加哥公牛

（中央社克里夫蘭8日綜合外電報導）美國職籃NBA年度總冠軍出爐，金州勇士4連勝橫掃克里夫蘭騎士，拿下近4個球季來第3座總冠軍，奠定勇士王朝。隊史第6冠，追平芝加哥公牛隊，在NBA冠軍榜上並列第3。



總冠軍賽第4戰，柯瑞（Stephen Curry）攻下37分；杜蘭特（Kevin Durant）繳出20分、12籃板、10助攻的大三元表現，幫助勇士在客場108比85擊敗騎士，連續兩年榮膺總冠軍賽最有價值球員（MVP）。



自從2007年聖安東尼奧馬刺4比0橫掃騎士，相隔11年之後，NBA總冠軍賽再度出現4戰橫掃對手的「剃光頭」慘劇。這次由勇士痛下殺手，被宰的還是騎士。



勇士過去以費城為主場時，曾於1947年、1956年奪冠，1962年主場搬到舊金山灣區之後，1975年、2015年及2017年奪冠，今天拿下隊史第6冠，追平芝加哥公牛隊，在NBA冠軍排行榜上名列3。



排名前2名分別是波士頓塞爾蒂克17冠、洛杉磯湖人16冠。



柯瑞攻下37分當中，有20分是上半場得手，為勇士打下勝利基礎。柯瑞得分大部分是三分球，外線15投7中。



柯瑞拿下全場最高分，杜蘭特則是繳出個人生涯在總冠軍賽的首次大三元，在季後賽連續28戰得分超過20分。



騎士「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）連8年在總冠軍賽登場，今天這場比賽繳出23分、7籃板、8助攻，仍無法挽回頹勢。



詹姆斯生涯9次出征總冠軍賽，拿下3冠，其他6次看著對手封王。詹姆斯3枚冠軍戒指中，2枚來自邁阿密熱火時代，另一枚是2016年在騎士。



詹姆斯在這場比賽之後，可能就要與騎士揮手告別。他在下個月就能跳脫合約成為自由球員。（譯者：林宏翰/核稿：盧映孜）1070609