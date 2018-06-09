梅西列世界盃8大必看球星 不含死對頭C羅

梅西談到本屆世界盃8大必看球星時，不含死對頭「C羅」。（圖取自Lionel Messi臉書www.facebook.com/leomessi）
（中央社記者李晉緯台北9日電）阿根廷的梅西、葡萄牙的「C羅」羅納度誰能率隊奪冠，被視為本次世界盃的看球焦點，但梅西接受外媒訪問，談到本屆世界盃8大必看球星時，其中卻不含死對頭羅納度。
英國體育廣播電台talkSPORT今天報導，阿根廷隊長梅西（Lionel Messi）正專注訓練，期盼率隊在14日開踢的俄羅斯世界盃中重返榮耀，但他仍趁空檔時間關注其他球隊近況和其他球員的表現。
30歲的梅西在接受西班牙雜誌El Mundo Deportivo訪問時談到這次仍被看好的衛冕軍德國，他提到，德國陣中沒有光芒耀眼的超級巨星，但全隊戰力均衡；他另外列出8個他認為將在本屆世界盃閃閃發光的球星。
這8個球星包含巴西的內馬爾（Neymar）、柯迪諾（Philippe Coutinho），西班牙的伊涅斯塔（Andres Iniesta）、席瓦（David Silva），比利時的哈札德（Eden Hazard）、德布勞內（Kevin de Bruyne），法國的格里茲曼（Antoine Griezmann）、姆巴佩（Kylian Mbappe）。
有趣的是，儘管「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）本季為皇馬出賽48場、攻進45球，梅西的世界盃8大必看球星名單上，並沒有和他一樣、被視為當今最偉大足球員的「C羅」羅納度。
上屆世界盃，梅西率阿根廷一路挺進冠軍賽，在和德國殺到延長賽後，才以0比1輸球，本次世界盃，梅西希望阿根廷的成績能更上一層樓。（編輯：陳怡璇/唐聲揚）1070609
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