世足賽將登場 比利時超市大發足球財

第21屆世足賽6月14日起將在俄羅斯登場，比利時超市也設立球迷專區，從頭到腳包辦各項加油行頭。中央社記者唐佩君布魯塞爾攝 107年6月9日

（中央社記者唐佩君布魯塞爾9日專電）第21屆世足賽6月14日起將在俄羅斯登場，比利時舉國上下已經掀起足球瘋，大街小巷都看到為國家足球隊「紅魔」加油貼紙，超市也設立球迷專區，從國旗假髮、球衣到襪子包辦各項行頭，大發足球財。



世足賽將於14日到7月15日在俄羅斯11個城市舉行，全球有32球隊晉級與賽，比利時以預賽10戰9勝的佳績，被視為可能進入前8強的隊伍，隨賽事逼近，首都布魯塞爾已經出現足球熱潮。



例如一家葡萄牙餐廳近日包下整棟樓房，掛上大幅葡萄牙國旗，為祖國加油打氣，而在大街小巷或汽車上都看到代表比利時國家隊紅魔（Red Devail）加油的「#RED TOGETHER」貼紙，而走進超商，還有球迷專區，推出從頭到腳各項加油行頭。



例如代表比利時國旗的黑黃紅假髮、假鬍子、另還有球衣、球褲、襪子、毛巾、背包甚至摺疊椅都有，琳瑯滿目吸引顧客購買。



比利時的足球迷每逢重大賽事，經常會展現其瘋狂一面，2014年有一位球迷在比利時逆轉阿爾及利亞後，爬上布魯塞爾市中心一座紀念碑，但樂極生悲墜地身亡。而去年居住在布魯塞爾的數百名摩洛哥裔居民為慶祝打進世界盃，走上街頭慶祝但最後卻引發暴亂，數十名警察受傷。



另外，比利時國家足球隊教練馬蒂內茲（Roberto Martinez）今年公布世界盃28人初選名單，擅於創造機會的中場球星奈格蘭（Radja Nainggolan）未入選，結果有上萬球迷不但連署要求選他入隊，還揚言要上街頭抗議。



本屆世界盃比利時被分在G組，與傳統勁旅英格蘭、非洲代表突尼西亞與首次進軍世界盃會內賽的巴拿馬同組，由於「紅魔」比利時世界排名高居第5，隊上球星雲集，只要保持最佳狀況，被認為有機會打破過去止步8強的魔咒。（編輯：高照芬）1070609



