中信兄弟艾迪頓無安打比賽 中職第7人

（中央社記者黃巧雯台北9日綜合報導）中華職棒中信兄弟洋投艾迪頓今天對戰統一獅投出中職第7場比賽，投9局用132球，送出6次保送、7次三振，率領中信11比0完封統一獅。



統一獅隊在上半季爭冠關鍵時刻，今天打線遭中信兄弟洋投艾迪頓封鎖，也讓艾迪頓投出中職第7場完全比賽，這也是繼2008年7月10日統一獅投手潘威倫後，中職再次出現無安打比賽，且是中信兄弟隊史第2位。



艾迪頓此役用球數132球、投球局數9局，雙雙寫下個人單場新高。



艾迪頓目前拿下第4勝，有3勝來自統一，不過艾迪頓認為，統一獅有非常強悍打線，一直都是很有鬥志的球隊，由於中職只有4支球隊，彼此對戰頻率高，儘管上一場先發表現不盡理想，但很高興這場能夠贏下來。



中職史上前5場無安打比賽依序為，味全龍陽介仁1991年7月19日對戰三商虎、兄弟象尼洛1992年5月21日對戰味全龍、興農牛楓康1997年5月8日對三商虎、興農牛力拔山1998年3月1日對兄弟象，以及統一獅曹竣崵1999年5月13日對味全龍。



艾迪頓今天投出來台代表作，加上中信兄弟打擊火力全開，全場敲出17支安打，先發打線全員安打，陳子豪單場4打數3安打，包辦3打點，率領中信以11比0獲勝，艾迪頓獲選單場MVP。



統一獅洋投馬丁尼茲此役僅投2局4失分退場，獅隊啟動投手車輪戰，江辰晏投3局被敲3安，包括4局下陳子豪兩分砲、黃鈞聲5局下陽春砲，後續林其緯登板仍無法阻止中信兄弟攻勢，合計再掉4分。（編輯：管中維）1070609