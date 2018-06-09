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NBA詹姆斯轉隊關鍵 家庭與隊友籃球智商

發稿時間：2018/06/09 23:54

最新更新：2018/06/09 23:54

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（中央社克里夫蘭9日綜合外電報導）美國職籃NBA克里夫蘭騎士在總冠軍系列賽被金州勇士4比0橫掃後，騎士當家球星詹姆斯明確指出，他轉隊的決定將考量家庭因素，以及隊友的籃球智商高低。

「今日美國報」（USA Today）報導，如同詹姆斯（LeBron James）7日和昨天所說，他希望和擁有高籃球智商且富有才能的隊友一起比賽。

體育頻道ESPN資深記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）指出，詹皇也會考慮球隊高層的管理風格。

33歲的詹皇會在考量所有因素後，決定投效的隊伍，也許會留在騎士，也可能另尋新東家。

法新社報導，詹姆斯昨天賽後表示：「我此刻還沒有頭緒，要坐下來考慮所有事情，無論我對生涯做出什麼決定，家人都是很重要的考量因素，而且會繼續這樣，所以我現在沒辦法給各位答案。」

The National網站報導，騎士球迷昨天再次無緣見證球隊奪冠，更糟的是詹姆斯可能會轉隊，詹姆斯多年來率領這支球隊，但他可能再次離開騎士以找尋新的歸宿。

自2014年回到克里夫蘭後，詹姆斯幾乎單槍匹馬帶領球隊連4年闖進總冠軍戰，他被許多人認為是世界上最強的籃球員，各界普遍預言，他會在7月1日後以自由球員身分轉隊。

無論詹姆斯轉到哪一隊，這個隊伍會迅速變成角逐冠軍的強隊，並會吸引很多能幫助奪冠的球員，以防4次拿下年度最有價值球員（MVP）的詹皇再次和家鄉隊伍騎士簽約。

儘管連4年拿下東區聯盟冠軍，詹姆斯仍明確指出騎士的不足，因為他們在總冠軍系列戰中，遭到過去4季贏得3座總冠軍的勇士橫掃。

另外，線上賭博網站BetOnline的賠率資料顯示，詹姆斯轉隊到洛杉磯湖人與休士頓火箭的呼聲最高。（譯者：陳彥鈞/核稿：張佑之）1070609

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