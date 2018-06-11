中職明星賽推薦球員 林智勝連15年入選

中華職棒11日公布明星賽推薦球員，經過幾番討論，林智勝（右）獲明星白隊教練推薦入選，連15年入選明星賽，有望挑戰明星賽史上最多轟。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝靜雯台北11日綜合報導）中華職棒今天公布明星賽推薦球員，經過幾番討論，林智勝獲明星白隊教練推薦入選，連15年入選明星賽，有望挑戰明星賽史上最多轟。



2018年中職紅白明星總教練推薦名單，於今日總教練會議後公布，中信兄弟林智勝5月31日重返一軍出賽，昨天敲出個人本季首轟，符合明星賽教練推薦出賽的資格。會議中，經過幾番討論，林智勝以一壘手身份，獲得明星白隊教練的推薦，連續15年入選明星賽的紀錄，並可望刷新生涯明星賽3支全壘打紀錄（2009、2015、2017），挑戰成為中職明星賽史上最多轟的打者。



中信兄弟洋投艾迪頓9日先發出賽，成為中華職棒史上第7人完成完投完封勝無安打比賽的投手，教練考量近況極佳，也被推薦參加明星白隊；中信兄弟三壘手王威晨，如願參與明星賽，更與曾連續12年明星賽出賽的父親「萬人迷」王光輝，寫下中職史上第一對父子皆參與過明星賽的紀錄。



今年明星賽有許多年輕世代的球員入選24人名單，統一獅隊捕手陳重羽、投手施子謙獲推薦入選明星白隊，Lamigo桃猿三壘手林立、富邦悍將二壘手陳品捷則被推薦入選明星紅隊，加入明星賽初次登場的行列；此外富邦悍將隊投手郭泓志也在推薦名單中。（編輯：吳協昌／陳怡璇）1070611