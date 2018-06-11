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陳昌源：為台灣踢球是人生最棒選擇

發稿時間：2018/06/11 19:35

最新更新：2018/06/11 19:51

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台法混血足球好手陳昌源11日在台北出席紀錄片「敢夢者：最後一擊陳昌源」記者會，並表示「能為台灣踢球，是我人生中最棒的選擇之一。」中央社記者魏紜鈴攝　107年6月11日台法混血足球好手陳昌源11日在台北出席紀錄片「敢夢者：最後一擊陳昌源」記者會，並表示「能為台灣踢球，是我人生中最棒的選擇之一。」中央社記者魏紜鈴攝　107年6月11日

（中央社記者魏紜鈴台北11日電）「能為台灣踢球，是我人生中最棒的選擇之一」。台法混血足球好手陳昌源在紀錄片「敢夢者：最後一擊 陳昌源」如此說道，坦言當時能受邀為台灣踢球，是種家族榮耀。

「夏維耶」陳昌源的父親是台灣人，母親為法國人，過去他曾入選比利時國家隊U19，效力於比利時甲級足球聯賽球隊梅赫倫，2011年正式加入中華隊後首度代表台灣出賽，後於2017年10月宣布退役。

中華隊去年10月10日對上巴林的比賽，雙方以0比1緊咬比分大半場後，正規賽時間終了前的最後階段，靠陳昌源助攻，中華隊以2比1逆轉獲勝。「敢夢者：最後一擊 陳昌源」紀錄片完整介紹他鮮為人知的足球成長故事。片中深入陳昌源於布魯塞爾的家中與家人訪談，有他父親的期許也有其成長秘辛，更記錄了他在去年參與這最後一役的心路歷程。

陳昌源在紀錄片談道，當對家人說「台灣邀請我回去代表國家隊」時，家人說，「太好了，去吧。」陳昌源認為，能代表台灣出賽，是一種家族榮耀，也是很自然的一件事。

紀錄片「敢夢者：最後一擊陳昌源」發布記者會11日在台北舉行，台英混血足球員周定洋（左）到場與退役台法混血足球員陳昌源（右）一同宣布「夏維耶計畫」，盼對弱勢朋友提供更多關懷。中央社記者魏紜鈴攝　107年6月11日紀錄片「敢夢者：最後一擊陳昌源」發布記者會11日在台北舉行，台英混血足球員周定洋（左）到場與退役台法混血足球員陳昌源（右）一同宣布「夏維耶計畫」，盼對弱勢朋友提供更多關懷。中央社記者魏紜鈴攝　107年6月11日

陳昌源今天一席西裝出席紀錄片記者會，他談到，起初他其實很抗拒拍攝，「因為走在路上有好幾台攝影機跟著他」，瞬間成為街道上的焦點，但後來卻希望透過此片向新世代族群傳遞對夢想的堅持。

此外，製片方也邀請球星周定洋一同與陳昌源宣布「夏維耶足球計畫」，陳昌源說，退休後希望藉此計畫成為足球大使，持續關懷弱勢、發掘未來台灣足球新星等，也希望因此可常常回台灣。

敢夢者團隊發起人兼製片林凡舜形容「自己是誤入電影叢林的小白兔」，因為獨立製作此片耗費資金龐大，電影上映也是困難重重，當他聽到陳昌源說要退休，一心覺得若讓陳昌源就這樣消失了很可惜，很想將運動員辛苦的故事記錄下來。

「夏維耶就是姓陳，球衣上就是台灣姓CHEN，」林凡舜說，敢夢者團隊初衷想記錄台灣頂尖運動員的故事，記錄台灣的美好並傳遞到全世界。

影片來源：Dreamers敢夢者 YouTube頻道

「敢夢者：最後一擊 陳昌源」紀錄片的上映集資計畫目前已正式開跑，球迷可到嘖嘖zeczec集資平台https://www.zeczec.com/projects/xavierchen支持。19日有「夏維耶鐵粉見面特映會」，紀錄片預計於22日在台北、桃園、台中、台南和高雄於指定戲院上映。（編輯：張芷瑄）1070611

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