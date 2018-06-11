運動員退役轉職 陳怡安多元轉變成範例

兩屆奧運跆拳道示範賽金牌陳怡安（右）經多種角色轉變，目前經營手工香皂品牌，11日現身2018年兩岸運動員生涯照顧專業人員座談會，分享自身經驗。（中華奧會提供）中央社 107年6月11日

（中央社台北11日電）2018年兩岸運動員生涯照顧專業人員座談會今天舉行，多名退役轉職成功的選手與會分享經驗。兩屆奧運跆拳道示範賽金牌陳怡安經多種角色轉變，現在經營手工香皂品牌，是多元成功的案例。



中國奧會組織「運動員生涯照顧專業人員訪問團」昨天抵台訪問，雙方就運動員生涯轉職及輔導創業各方面交流。到訪的團員中，以兩屆奧運吊環金牌陳一冰最受矚目。



中華奧會發表新聞稿指出，退役後的陳一冰迅速轉型，不僅擔任北京師範大學副教授，更是與自己的體能教練合開運動康體健身管理公司，並擔任CEO。陳一冰的運動健康管理公司已經在北京、天津等地區經營超過6個高端會所。



今天在台北舉行的「2018年兩岸運動員生涯照顧專業人員座談會」，邀請兩岸學者、專家及退役轉職成功選手與會分享經驗。台灣兩屆奧運金牌、前跆拳道國手陳怡安，2012倫敦奧運馬拉松代表隊選手張嘉哲，以及前體操國手童年寬等優秀運動選手，一起到場分享運動員退役後的生涯發展經驗。



中華奧會副主席陳士魁致詞時指出，照顧選手生活，輔導轉職就業，一直以來都是中華奧會林鴻道主席和中華奧會最重視、最優先辦理的事。這幾年來中華奧會努力媒合退役選手與企業聯結，希望改善選手生活水平、開創退役選手事業第二個春天，已獲致很好的成效。



兩屆奧運跆拳道示範賽金牌陳怡安就是很好的例子。中華奧會指出，陳怡安在進入職場後經過多種角色轉變，包含藝文企劃、體育主播，再到現在經營起自家手工香皂品牌，對於運動員的生涯轉變，陳怡安是一位多元又成功的最佳案例。



代表台灣參加2012倫敦奧運馬拉松項目的張嘉哲，結合自身專長與文創產業，創立真男人文化商行，更透過網路平台發起捐鞋活動，回饋、培養基層運動員。多次代表台灣出征世界各地體操賽事的童年寬，經由將體操趣味化，打造出飛寶室內遊戲樂園，走出自己的創業路。（編輯：吳協昌）1070611