/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 納達爾川金會G7NBA
>rss

訂報贈品打開滑輪路 楊合貞有亞運金牌夢

發稿時間：2018/06/11 20:25

最新更新：2018/06/11 20:25

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者李晉緯台北11日電）全力爭取雅加達亞運參賽權的台灣滑輪溜冰天后楊合貞，2013年創下世界紀錄、2017年在台北世大運風光拿下5金，風光背後除了刻苦訓練，還要歸功17年前訂報送的一雙直排輪鞋。

2017年的台北世界大學運動會，楊合貞參加6項比賽的奪牌率是百分之百，除了500公尺爭先賽因為摔倒「只」獲得銅牌，其他5項比賽全數摘金，成為世大運的獎牌后。

但楊合貞早在2013年就在比利時世錦賽以15分26秒970，創下女子1萬公尺計點賽的世界紀錄，且她至今仍是世界滑輪總會（FIRS）認可的世界紀錄保持人。

能有這樣的成就，楊合貞透露，她國小2年級開始接觸滑輪溜冰運動的開端，居然是「訂報送的直排輪鞋」，她提到，小時候家裡開派報社，當時有一個訂報紙的贈品是直排輪鞋，有次爸爸帶了一雙回家，「當下很興奮，因為從來沒有接觸過這項運動」。

楊合貞回憶，剛開始穿上直排輪鞋還不太會溜，「當時還要扶著牆壁一步步慢慢前進，逐漸熟悉了之後，還會在家裡衝刺」，就在和姐姐於家裡玩出興趣後，剛好遇到大灣國小成立校隊，她就和姐姐一起加入校隊，開始接受正規訓練。

17年來，楊合貞在大灣國小的柏油路上持續訓練，因為訓練時都在平面，到正式比賽時必須花時間適應有坡度的場地，但她每天苦練至少6小時，接近比賽的衝刺期，更要練上7、8個小時，她說：「或許沒有那麼好的環境、設備，但不需要去埋怨，只要全心投入練習，老天爺自然會給你相對的回報」。

即便面對訓練環境不佳總能樂觀以對，但楊合貞卻也曾有想放棄滑輪溜冰的嚴重低潮。

2010年的亞運國手選拔，擅於長距離的楊合貞卻連比賽都沒有完成就提前被淘汰，「那給我很大的打擊，當時我下場就哭了很久，好長一段時間都不想再穿上溜冰鞋」，幸好在教練吳炯助鼓勵下才重新投入。

平時訓練之餘會看一些勵志書籍的楊合貞，會從書中找一些自己喜歡的片段寫在記事本上，比賽前會看一下這些句子來激勵自己，對於自己在世大運締造的傳奇，她極富哲學的給自己打了99分，「因為成績超乎預期，所以本來要給滿分，但還是決定扣1分，用來勉勵自己追求更好的表現」，至於今年最大的目標就是亞運，「希望能再為台灣拿下金牌」。（編輯：李亨山）1070611

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊
川金會新加坡現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP