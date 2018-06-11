訂報贈品打開滑輪路 楊合貞有亞運金牌夢

（中央社記者李晉緯台北11日電）全力爭取雅加達亞運參賽權的台灣滑輪溜冰天后楊合貞，2013年創下世界紀錄、2017年在台北世大運風光拿下5金，風光背後除了刻苦訓練，還要歸功17年前訂報送的一雙直排輪鞋。



2017年的台北世界大學運動會，楊合貞參加6項比賽的奪牌率是百分之百，除了500公尺爭先賽因為摔倒「只」獲得銅牌，其他5項比賽全數摘金，成為世大運的獎牌后。



但楊合貞早在2013年就在比利時世錦賽以15分26秒970，創下女子1萬公尺計點賽的世界紀錄，且她至今仍是世界滑輪總會（FIRS）認可的世界紀錄保持人。



能有這樣的成就，楊合貞透露，她國小2年級開始接觸滑輪溜冰運動的開端，居然是「訂報送的直排輪鞋」，她提到，小時候家裡開派報社，當時有一個訂報紙的贈品是直排輪鞋，有次爸爸帶了一雙回家，「當下很興奮，因為從來沒有接觸過這項運動」。



楊合貞回憶，剛開始穿上直排輪鞋還不太會溜，「當時還要扶著牆壁一步步慢慢前進，逐漸熟悉了之後，還會在家裡衝刺」，就在和姐姐於家裡玩出興趣後，剛好遇到大灣國小成立校隊，她就和姐姐一起加入校隊，開始接受正規訓練。



17年來，楊合貞在大灣國小的柏油路上持續訓練，因為訓練時都在平面，到正式比賽時必須花時間適應有坡度的場地，但她每天苦練至少6小時，接近比賽的衝刺期，更要練上7、8個小時，她說：「或許沒有那麼好的環境、設備，但不需要去埋怨，只要全心投入練習，老天爺自然會給你相對的回報」。



即便面對訓練環境不佳總能樂觀以對，但楊合貞卻也曾有想放棄滑輪溜冰的嚴重低潮。



2010年的亞運國手選拔，擅於長距離的楊合貞卻連比賽都沒有完成就提前被淘汰，「那給我很大的打擊，當時我下場就哭了很久，好長一段時間都不想再穿上溜冰鞋」，幸好在教練吳炯助鼓勵下才重新投入。



平時訓練之餘會看一些勵志書籍的楊合貞，會從書中找一些自己喜歡的片段寫在記事本上，比賽前會看一下這些句子來激勵自己，對於自己在世大運締造的傳奇，她極富哲學的給自己打了99分，「因為成績超乎預期，所以本來要給滿分，但還是決定扣1分，用來勉勵自己追求更好的表現」，至於今年最大的目標就是亞運，「希望能再為台灣拿下金牌」。（編輯：李亨山）1070611