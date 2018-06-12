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川金一對一會談結束 川普：關係棒極了

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戰巨人隊 陳偉殷投4.1局失4分

發稿時間：2018/06/12 09:32

最新更新：2018/06/12 09:32

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（中央社記者黃巧雯台北12日綜合報導）效力邁阿密馬林魚隊台灣左投陳偉殷今天先發對舊金山巨人隊，連續2場僅投4.1局，失4分，退場時球隊以2比4落後。

陳偉殷賽前本季出賽8場，投35.1局，防禦率5.86，戰績1勝3敗，自4月29日本季首戰奪勝後，已近1個半月未嚐過勝投滋味。

陳偉殷今天出戰巨人隊，首局就被前2棒打者赫南德茲（Gorkys Hernandez）、波希（Buster Posey）連續敲出安打，隨後用飛球連續拿下3個出局數，度過首局危機。

陳偉殷第2局回穩，讓巨人隊打者3上3下，並送出2次三振，但3局上1出局後又遇到亂流，先保送赫南德茲，再讓波希擊成飛球，但2出局後，因麥卡臣（Andrew McCutchen）、隆戈利亞（Evan Longoria）2支安打，掉第1分，隨後讓打者敲成滾地球，封殺往二壘的跑者。

第4局連續解決3名打者後，陳偉殷5局上1出局後又陷入危機，保送赫南德茲、波希敲安後，再被麥卡臣揮出安打帶有1分打點，追平比數，隨後再故意保送第4棒隆戈利亞（Evan Longoria），卻在滿壘情況下，因投手犯規掉分，馬林魚教練團決定換投。

陳偉殷此役投4.1局失4分，用86球，被敲出6支安打，送出4次保送、5次三振，在2比4落後情況下退場。

馬林魚打線前3局受制巨人隊強投邦賈納（Madison Bumgarner ）未能揮出安打，4局下靠著3支長打串連，包括安德森（Brian Anderson）陽春砲，攻下2分。（編輯：張銘坤）1070612

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