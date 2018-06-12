（中央社台北12日電）2018俄羅斯世界盃足球賽即將在14日開賽，在這場沒有中國隊參與的足球盛宴中，處處不乏中國元素。大陸央視知名主持人白岩松笑稱，中國除了足球隊沒去俄羅斯世界盃，其他都去了。



綜合陸媒報導，儘管中國國家足球隊未能踢進世足賽，但Made in China的字樣在俄羅斯世界盃上，即將再創新高。



中新社報導，中國企業豪擲巨資，成為本屆世界盃最大金主。根據市場研究機構Zenith統計，2018世足賽期間，各國企業投入廣告費用總計24億美元，其中又以中國企業廣告支出最多，達到8.35億美元，是美國的兩倍多，更遠高於東道主俄羅斯的6400萬美元。



報導指出，7家中國企業名列世足賽贊助商，其中，萬達位居國際足聯7大頂級贊助商之一；海信、蒙牛、vivo占據本屆世界盃官方贊助商一半以上名額；雅迪電動車、VR公司指點藝境、帝牌男裝則是本屆賽事亞洲區域贊助商。



以海信電視為例，其產品廣告將出現在本屆世界盃場地LED及全球統一電視直播比分視窗上。據透露，相關贊助費用近億美元。



白岩松10日在央視報導指出，根據國際足總統計，中國球迷購買的本屆世足賽門票數已超過4萬張，在所有的國家當中排行第9，比西班牙、英格蘭等參賽國家都多。然後，還有很多中國元素，包括贊助商，都會在世足賽顯現。



他笑稱：「這麼說吧，俄羅斯世界盃，中國除了足球隊沒去，基本上其他都去了。」



搜狐體育報導，俄羅斯這次針對世足賽祭出免簽證措施，預估將吸引超過10萬名的中國球迷前來看球、消費，至少可望貢獻人民幣20億元（約新台幣94億元）。



已有接近4萬中國公民提交獲取世界盃「球迷護照」的申請，是沒有進入世界盃決賽國家當中，購票球迷數量第2多的國家。



報導指出，10萬隻產自湖北荊州的小龍蝦，上週已經通過中歐班列火車發往俄羅斯，它們將進入莫斯科當地餐館和酒吧。世界盃期間，不但遠道而來的中國球迷可以吃小龍蝦一解鄉愁，全世界各地的球迷也可以品嘗這個中國特色的美味。



本屆世足賽的吉祥物札比瓦卡（Zabivaka）也是「中國製造」。這隻可愛吉祥物的官方授權商是杭州孚德品牌管理公司；同時，包括玩具、鑰匙扣、球衣等近100種相關商品的授權也被這家公司一舉拿下。



世足賽的「大力神盃」不是只有得獎球隊能拿到手，各種版本的複製紀念品，也都產自廣東東莞的一家廠商。



另外，中國大陸浙江義烏的小商販們正在全力以赴地趕製世足賽各國的小國旗。工人為了訂單要從早上7時忙到晚上10時，甚至沒空吃飯，但這段時間的加班，也讓他們的月薪高達1.6萬元。



事實上，白岩松講錯了，中國確實將有一支足球隊將參加世界盃，他們是通過相關活動選拔出來的12名中國小球員。他們此行除了將參加中俄足球友誼賽之外，還會成為本屆世界盃開幕戰的球童。（編輯：楊昇儒/翟思嘉）1070612