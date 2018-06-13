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球場恐怖水泥地傷人 主場球隊判賠3.7億

發稿時間：2018/06/13 13:35

最新更新：2018/06/13 13:35

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（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）職業美式足球聯盟NFL前球星布希（Reggie Bush）譴責球場設計不良，造成他2015年膝蓋受傷，怒告主場球隊。法院今天判洛杉磯公羊隊要賠1245萬美元（約新台幣3.7億元）。

布希2015年效力舊金山49人隊時，到公羊隊之前位在聖路易市的愛德華瓊斯巨蛋（Edward Jones Dome）作客，因為在場邊水泥地上滑倒，造成膝蓋半月板軟骨撕裂，2016年向法院提告。

布希形容滑倒的地方是「死亡水泥圈」，指控公羊隊，放任這樣的危險因子存在球場邊。

傷勢不但使得布希2015年球季報銷，他控訴說，原本2016年要與水牛城比爾隊簽下豐厚合約也因此泡湯。2016年成了他生涯最後一季，去年12月宣告退休。

聖路易市法院陪審團認定，公羊隊須付一筆495萬美元賠償金加上一筆750萬美元懲罰性損害賠償金。

布希受傷前一週，克里夫蘭布朗隊的四分衛麥考恩（Josh McCown）也才在同一塊水泥地傷到肩膀。布希的律師克羅寧（Tim Cronin）說，他的當事人因為受傷而喪失收入能力。

克羅寧說：「瑞吉（布希）失去了在最愛的球場上比賽能力，也失去了他努力一輩子所追求的一紙合約。」（譯者：林宏翰/核稿：蔡佳敏）1070613

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