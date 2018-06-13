遭爆賣學籍 大同高中羽球隊教練否認

對於有媒體報導賣學籍等情事，台北市大同高中羽球隊指導教練蕭博仁13日說，能進大同高中羽球隊須具備一定實力，「長期以來是羽球界的建中跟北一女，沒最高水準絕對進不來」。中央社記者梁珮綺攝 107年6月13日

（中央社記者梁珮綺台北13日電）台北市大同高中羽球隊是許多比賽常勝軍，不過，有媒體報導，指導教練蕭博仁有賣學籍等情事。蕭博仁今天說，能進球隊的孩子有一定水準與技術，不會賣學籍。



鏡週刊報導，曾有家長花新台幣20萬元，將學生送入大同高中羽球隊，甚至還能指名優秀球員作雙打搭檔，蕭博仁在某次到外縣市比賽時，拿沒有入住的旅館發票報帳，中飽私囊。



自由時報則報導，大同高中羽球隊選手幾乎都簽署獎金回捐同意書，只要奪牌，獎金需回捐給學校，從2016年起，至今回捐獎金已達162.73萬元。



蕭博仁上午受訪表示，能進大同高中羽球隊須具備一定實力，「長期以來是羽球界的建中跟北一女，沒最高水準絕對進不來」，表示球隊要囊括選手時，代表選手實力堅強，「一定是求之不得，絕對不會用這種方式讓你進到球隊」。



而學生到外縣市比賽時，拿未入住旅館發票核銷一事，蕭博仁解釋，當時到雲林縣比賽，他先訂了旅館，當賽程出爐後，因某位家長住家離球場較近，決定續住，不過，他因先代付旅館費用，所以才拿發票請款。



蕭博仁說，此事對整個羽球隊士氣打擊相當大，他要做的事情就是重整球隊士氣。校長莊智鈞受訪表示，目前教育局政風室已介入調查，配合調查結果處理，但在今年7月前，仍維持蕭博仁的教練職務，他坦言，蕭經營球隊近20年，非常盡心盡力，他堅信蕭在整個球隊經營、帶領上的清白，而此事讓蕭非常傷心、灰心。



至於獎金回捐，他說，過往有家長感謝學校在培育選手上有好成績，主動說要回捐獎金，後來就形成共識，「鼓勵大家自由樂捐，沒有強制性」，所有獎金也有造冊，並提供給教育局，「所有經費都用在選手跟相關器材、設備上」。



羽球隊家長後援會榮譽會長黃焜盛受訪時說，他在民國100年時擔任會長，後因孩子畢業，轉任榮譽會長，至今從未聽聞任何一位家長對回捐有意見，強調每筆金額都有寫在帳冊內，公開讓家長翻閱。（編輯：李錫璋）1070613