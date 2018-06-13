亞運成棒24人名單近日出爐 蘇智傑扛中心棒次

亞運中華成棒培訓隊持續以賽代訓，先前與中職二軍球隊交手，13日起與世大棒中華培訓隊打交流賽；中華隊24人名單預計14日出爐，總教練許順益（圖）透露，預期將有6至8名職棒球員，統一獅隊蘇智傑確定扛中心棒次。中央社記者謝靜雯攝 107年6月13日

（中央社記者謝靜雯台中13日電）亞運中華成棒培訓隊持續以賽代訓，今天起與世大棒中華培訓隊打交流賽；亞運中華隊24人名單預計明天出爐，總教練許順益表示，預期將有6至8名職棒球員，統一獅隊蘇智傑將扛中心棒次。



印尼雅加達亞運將於8月中開打，中華成棒培訓隊持續以賽代訓，先前與中職二軍球隊交手，今天起與世大棒中華培訓隊打交流賽，接下來會與讀賣巨人三軍打2場交流賽；亞運總教練許順益表示，「現階段以賽代訓，對讀賣巨人比賽，日本球隊投手有一定的強度，希望可以刺激到球隊打擊」。



亞運中華成棒培訓隊目前為止設定吳昇峰和王宗豪為先發投手，兩人預期也會扛起對讀賣巨人三軍交流賽先發任務，其他投手定位會等名單確定後才會更明朗。



南韓隊先前已經公布亞運24人名單、陣容驚人，許順益坦言：「嚇一跳」，也提到南韓培訓體制完整，要找人才不是難事；中華隊24人名單預計明天出爐，但還有旅外及中職球員需做最後的確認，許順益透露預計將有6至8名職棒球員。



目前唯一確定的是統一獅隊蘇智傑在24人名單中，許順益表示，統一獅隊已經確定放行，「蘇智傑加入中華隊將扛中心棒次」；先前曾提到職棒戰力補強將著重投手，除了旅外球員外，也有可能放入1名中職投手，捕手會帶3人，其中2人是業餘球員，1人具職棒資歷，但一切都需等選訓會議正式結束才會公布。（編輯：黃于）1070613