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亞運成棒24人名單近日出爐 蘇智傑扛中心棒次

發稿時間：2018/06/13 15:36

最新更新：2018/06/13 16:55

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亞運中華成棒培訓隊持續以賽代訓，先前與中職二軍球隊交手，13日起與世大棒中華培訓隊打交流賽；中華隊24人名單預計14日出爐，總教練許順益（圖）透露，預期將有6至8名職棒球員，統一獅隊蘇智傑確定扛中心棒次。中央社記者謝靜雯攝　107年6月13日亞運中華成棒培訓隊持續以賽代訓，先前與中職二軍球隊交手，13日起與世大棒中華培訓隊打交流賽；中華隊24人名單預計14日出爐，總教練許順益（圖）透露，預期將有6至8名職棒球員，統一獅隊蘇智傑確定扛中心棒次。中央社記者謝靜雯攝　107年6月13日

（中央社記者謝靜雯台中13日電）亞運中華成棒培訓隊持續以賽代訓，今天起與世大棒中華培訓隊打交流賽；亞運中華隊24人名單預計明天出爐，總教練許順益表示，預期將有6至8名職棒球員，統一獅隊蘇智傑將扛中心棒次。

印尼雅加達亞運將於8月中開打，中華成棒培訓隊持續以賽代訓，先前與中職二軍球隊交手，今天起與世大棒中華培訓隊打交流賽，接下來會與讀賣巨人三軍打2場交流賽；亞運總教練許順益表示，「現階段以賽代訓，對讀賣巨人比賽，日本球隊投手有一定的強度，希望可以刺激到球隊打擊」。

亞運中華成棒培訓隊目前為止設定吳昇峰和王宗豪為先發投手，兩人預期也會扛起對讀賣巨人三軍交流賽先發任務，其他投手定位會等名單確定後才會更明朗。

南韓隊先前已經公布亞運24人名單、陣容驚人，許順益坦言：「嚇一跳」，也提到南韓培訓體制完整，要找人才不是難事；中華隊24人名單預計明天出爐，但還有旅外及中職球員需做最後的確認，許順益透露預計將有6至8名職棒球員。

目前唯一確定的是統一獅隊蘇智傑在24人名單中，許順益表示，統一獅隊已經確定放行，「蘇智傑加入中華隊將扛中心棒次」；先前曾提到職棒戰力補強將著重投手，除了旅外球員外，也有可能放入1名中職投手，捕手會帶3人，其中2人是業餘球員，1人具職棒資歷，但一切都需等選訓會議正式結束才會公布。（編輯：黃于）1070613

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