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搶世足賽商機 飯店郵輪業者大螢幕轉播

發稿時間：2018/06/13 19:08

最新更新：2018/06/13 20:04

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搶搭世足賽熱潮，南部一家飯店業者特別推出在高空酒吧舉辦「高空足球盛典」活動，將以500吋巨幅投影牆播放即時賽況。（業者提供）中央社記者陳葦庭傳真　107年6月13日搶搭世足賽熱潮，南部一家飯店業者特別推出在高空酒吧舉辦「高空足球盛典」活動，將以500吋巨幅投影牆播放即時賽況。（業者提供）中央社記者陳葦庭傳真　107年6月13日

（中央社記者陳葦庭台北13日電）世界盃足球賽14日起在俄羅斯登場，旅遊業者也趕上這波世足熱，有郵輪業者獨創以星空電影院轉播，還有飯店業者以500吋大螢幕轉播，搶攻世足商機。

第21屆世界盃足球賽將於14日在俄羅斯開踢，看準世足商機，旅遊業者也趕上這波風潮，公主遊輪今天發布新聞稿，宣布將獨創以星空電影院轉播64場賽事，旅客可在海上以300吋LED巨型螢幕觀賞球賽。

zoom in 搶搭世足賽熱潮，北投有飯店業者推出應景足球漢堡餐點，以足球為造型的美式漢堡相當吸睛，要讓民眾一邊觀賞世足賽，一面享受美食。（業者提供）中央社記者陳葦庭傳真　107年6月13日搶搭世足賽熱潮，北投有飯店業者推出應景足球漢堡餐點，以足球為造型的美式漢堡相當吸睛，要讓民眾一邊觀賞世足賽，一面享受美食。（業者提供）中央社記者陳葦庭傳真　107年6月13日

台灣飯店業者也搶攻世足賽商機，高雄英迪格酒店發布新聞稿說，將在高空酒吧舉辦為期一個月的「高空足球盛典」活動，在500吋巨幅投影牆播放即時賽況；荷蘭國際連鎖飯店世民酒店台北北門（citizenM Taipei North Gate）則舉辦世足賽冠軍預測活動，旅客有機會在賽後免費入住。

礁溪寒沐酒店則推出世足賽限定優惠，旅客在30日至7月15日期間的晚間8時到酒吧消費，可享餐點8折，飲品買一送一；台北君悅酒店則推出比利時、葡萄牙、墨西哥、法國、日本、德國、美國、荷蘭等8國參賽國的啤酒，讓民眾在看球賽的同時感受異國風情。

配合世足賽，北投大地酒店則推出足球漢堡，包含酥炸軟殼蟹漢堡、黑胡椒洋蔥牛肉起士等口味，以足球為外型，讓民眾一邊觀賞世足賽，一面享受美食。（編輯：吳協昌）1070613

搶搭世足賽熱潮，有遊輪業者宣布獨創以星空電影院轉播64場賽事，旅客可在海上以300吋LED巨型螢幕欣賞球賽。（業者提供）中央社記者陳葦庭傳真　107年6月13日搶搭世足賽熱潮，有遊輪業者宣布獨創以星空電影院轉播64場賽事，旅客可在海上以300吋LED巨型螢幕欣賞球賽。（業者提供）中央社記者陳葦庭傳真　107年6月13日
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