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王正棠曹維揚結束台壽保實習 將投入中職選秀

發稿時間：2018/06/14 17:29

最新更新：2018/06/14 17:29

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（中央社記者謝靜雯台北14日綜合報導）台灣體育運動大學棒球隊大四野手王正棠、投手曹維揚，15日將結束在台中台壽保成棒隊實習，也確定將投入今年中華職棒季中選秀。

台體大與台中台灣人壽成棒隊合作，今年有4名大四球員分別為王正棠、曹維揚、杜文孝以及黃明真，在台壽保隊實習；4人藉機向球隊中職棒退役球星張泰山、林英傑、鄭達鴻和楊承駿挖寶。

曹維揚和統一獅隊投手陳韻文為屏東高中棒球隊隊友，青棒時期就展現不錯的實力，兩人是球隊王牌，畢業後陳韻文選擇直接投入中職選秀，曹維揚則先到台體大讀書、磨練，曹維揚因投球動作似野茂英雄，也曾有「小龍捲風」稱號。

王正棠先前就曾表態有意投入中職選秀，進到台壽保隊實習後，也扛起第一棒，在春季聯賽總計出賽8場，30打數敲出15支安打，包括二壘打、三壘打、全壘打各1支，打擊率5成；王正棠曾表示，社會隊強度不同，投打對決更細膩，為未來投入職棒做準備，平常也都會找機會向張泰山、鄭達鴻請教。

台壽保隊受邀赴日，8日起於德島打3場交流賽，王正棠在交流賽中也有不錯表現，經過春季聯賽、日本交流賽後，黃明真確定畢業後將先入伍服役，退役後將加盟台壽保隊，杜文孝回校繼續修學分，王正棠及曹維揚則將投入7月2日舉行的中職季中選秀。（編輯：黃于）1070614

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