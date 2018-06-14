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揭俄挺選手用禁藥 德記者憂安全世界盃不赴俄

發稿時間：2018/06/14 19:25

最新更新：2018/06/14 19:42

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揭發俄羅斯當局支持運動員服用禁藥醜聞的德國第一電視台記者塞佩爾特，將不會前往俄國採訪世界盃足球賽，原因是擔憂安全。（圖取自Hajo Seppelt網頁hajoseppelt.de）揭發俄羅斯當局支持運動員服用禁藥醜聞的德國第一電視台記者塞佩爾特，將不會前往俄國採訪世界盃足球賽，原因是擔憂安全。（圖取自Hajo Seppelt網頁hajoseppelt.de）

（中央社柏林14日綜合外電報導）德國第一電視台（ARD）表示，揭發俄羅斯當局支持運動員服用禁藥醜聞的德國第一電視台記者塞佩爾特，將不會前往俄國採訪世界盃足球賽，原因是擔憂安全。

本屆世界盃主辦國俄國原本拒絕發簽證給塞佩爾特（Hajo Seppelt），但遭國際大力施壓，國際足球總會（FIFA）向俄國政府強調媒體自由的重要性後，俄國收回禁令。

但德國第一電視台昨晚發出聲明指出，德國安全單位評估情況後，認為塞佩爾特前往俄國有風險。

德國第一電視台代表也與德國外交部長馬斯（Heiko Maas）討論安全議題，外交部提及了情報單位的擔憂。

俄國權力極大的調查委員會（Investigative Committee）曾說，打算在塞佩爾特抵俄時訊問他，因為他是調查委員會對禁藥醜聞調查中的關鍵證人。

塞佩爾特對俄國運動員服用禁藥製作的紀錄片引發風暴，導致俄國不得參與2018平昌冬奧。（譯者：蔡佳伶/核稿：陳政一）1070614

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