東亞盃女壘賽中華勝日本 闖進冠軍戰

2018年東亞盃女子壘球錦標賽賽程持續展開，中華隊14日一日兩戰皆順利獲勝，率先搶進冠軍戰。圖為中華對日本賽事，後援投手林盈馨登板。（中華壘球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 107年6月14日

（中央社記者謝靜雯台北14日綜合報導）2018年東亞盃女子壘球錦標賽，中華隊1日2戰，首戰與大陸隊交手，先發投手邱安汝好投帶領，以7比0拿勝，下午在頁程賽首戰與日本碰頭，以1比0拿勝，率先搶進冠軍戰。



東亞盃女子壘球錦標賽12日於南投縣立棒球場開打，中華隊早上先在預賽最終戰與大陸隊碰頭，邱安汝先發投5局，僅被敲出4支安打，投出2次三振，沒讓對手有機會拿下分數。



中華隊開賽靠著對方接連守備失誤、安打，首局就攻下2分，3局再靠著接連3支安打再添2分，5局靠著接連保送、安打，單局攻下3分，以7比0、5局提前拿勝；中華隊預賽戰績排名第2。



下午中華隊在頁程賽首戰與預賽排名第1的日本隊交手，中華隊先發投手杜雅婷，前3局僅被敲出敲出1支安打，投出3次三振，4局被首名打者敲出安打後退場，林盈馨接手穩守，沒讓日本有機會拿下分數。



中華隊3局靠著賴孟婷三壘打、暴投，跑回1分，中華隊終場以1比0擊敗日本隊、率先搶進明天的冠軍戰。（編輯：管中維）1070614