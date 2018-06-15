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賴智垣走過衝擊更成長 看齊鄭鈞仁投入中職選秀

發稿時間：2018/06/15 15:07

最新更新：2018/06/15 15:37

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zoom in 世大棒中華培訓隊大三投手賴智垣（圖），在先前大專聯賽冠軍戰受到不小衝擊，但做好心理建設、找回自信，今年打算投入中職選秀，向學長統一獅投手鄭鈞仁看齊。中央社記者謝靜雯攝　107年6月15日世大棒中華培訓隊大三投手賴智垣（圖），在先前大專聯賽冠軍戰受到不小衝擊，但做好心理建設、找回自信，今年打算投入中職選秀，向學長統一獅投手鄭鈞仁看齊。中央社記者謝靜雯攝　107年6月15日

（中央社記者謝靜雯台北15日電）世大棒中華培訓隊大三投手賴智垣，在先前大專聯賽冠軍戰受到不小衝擊，但做好心理建設、找回自信，春聯投出不錯表現，今年也打算投入中職選秀，向學長統一獅投手鄭鈞仁看齊。

賴智垣為台灣體育運動大學棒球隊大三球員，近年多次入選成棒中華隊、中華培訓隊資歷，今年也被選入7月開打的世界大學棒球錦標賽中華培訓隊，世大棒、台體大棒球隊總教練林宗毅稱讚，賴智垣這一年進步多，「大專聯賽回來後，針對控球加強、不斷成長」。

賴智垣大一、大二以中繼投手為主，升上大三後，隊上主力王牌呂彥青旅日發展，賴智垣扛起先發重責，但今年初大專棒球聯賽冠軍戰，賴智垣對文化大學先發投不滿一局就退場，他坦言：「是棒球生涯最慘的一次。」

大專聯賽對賴智垣衝擊大，「在比賽結束還是一直會去想，牛棚的時情緒都還在」，但賴智垣表示，投手教練不斷提醒，「他要我把這件事情忘記，如果以後要打職棒、要繼續當球員，這些事情要在一天之內很快的忘掉，不要一直帶著情緒投球」。

賴智垣把話聽進去，重新心理建設、設法找回自信，在接下來的全國成棒甲組春季聯賽投出不錯表現，春季聯賽總計出賽5場（4場先發），投26.2局被敲16支安打，僅失2分責失分，防禦率0.675，戰績5勝。

賴智垣表示，之前就一直在思考要不要挑戰職棒，職棒環境競爭、隊伍少，一直問自己夠不夠資格，但教練團鼓勵他闖看看，「繼續待在業餘，想要有更近一步磨練的機會不多，需要一些新的刺激和衝擊」。

統一獅隊年輕投手鄭鈞仁，與賴智垣是西苑國、高中時期學長，賴智垣表示，「他一直在進步，我也一直把他當目標」；賴智垣自評，大學這幾年進步最多的是心態，「以前會覺得失分、被打安打就不完美」，現在心態更正面，場上應變能力也提升。（編輯：黃于）1070615

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