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採納立委建議 外交部特製急難救助小卡世足版

發稿時間：2018/06/16 08:49

最新更新：2018/06/16 10:23

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第21屆國際足協世界盃已於6月14日在俄羅斯盛大開賽，許多球迷前往俄羅斯觀賽，外交部採納民進黨立委劉世芳建議，特製急難救助小卡世足版供民眾下載，國人赴俄旅行如需緊急求援卻有語言困難時可使用小卡求助。（取自領務局網站）中央社記者范正祥傳真　107年6月16日第21屆國際足協世界盃已於6月14日在俄羅斯盛大開賽，許多球迷前往俄羅斯觀賽，外交部採納民進黨立委劉世芳建議，特製急難救助小卡世足版供民眾下載，國人赴俄旅行如需緊急求援卻有語言困難時可使用小卡求助。（取自領務局網站）中央社記者范正祥傳真　107年6月16日

（中央社記者范正祥台北16日電）世界盃足球賽開踢，許多球迷前往俄羅斯觀賽，外交部採納民進黨立委劉世芳建議，特製急難救助小卡世足版供民眾下載，國人赴俄旅行如需緊急求援卻有語言困難時可使用小卡求助。

劉世芳在臉書發文透露，她14日建請外交部製作中俄文「旅外國人急難救助中/俄文翻譯小卡」世足版，以便國人赴俄欣賞世足賽，如果遇到急難或其他困難時，可以馬上取得外交部的協助。

她表示，目前急難救助小卡資訊已公布在外交部領事事務局網站，歡迎下載。

領務局網站發布訊息說明，第21屆國際足協世界盃已於14日在俄羅斯盛大開賽，在未來一個月的比賽期間，台灣也將有數千名足球迷前往俄羅斯觀賽，為因應國人在俄國旅行期間，可能因為突發狀況需緊急求援台灣駐外單位的情況，外交部特地製作了「旅外國人急難救助中/俄文翻譯小卡」世足版供民眾下載。

領務局指出，「旅外國人急難救助中/俄文翻譯小卡」中提供了簡單的請求聯繫駐俄羅斯代表處的中/俄文對話，如果台灣球迷旅俄期間與當地人溝通，遭遇語言困難時，可出示小卡，尋求聯繫駐俄羅斯代表處協助。（編輯：楊玫寧）1070616

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