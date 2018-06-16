採納立委建議 外交部特製急難救助小卡世足版

第21屆國際足協世界盃已於6月14日在俄羅斯盛大開賽，許多球迷前往俄羅斯觀賽，外交部採納民進黨立委劉世芳建議，特製急難救助小卡世足版供民眾下載，國人赴俄旅行如需緊急求援卻有語言困難時可使用小卡求助。（取自領務局網站）中央社記者范正祥傳真 107年6月16日