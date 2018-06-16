離任前的端午節 梅健華為AIT龍舟隊加油

美國在台協會龍舟隊16日在大佳河濱公園參加2018台北國際龍舟錦標賽大型龍舟公開男子組賽事，AIT台北辦事處處長梅健華（右）也到場觀賽，為選手加油。中央社記者吳家昇攝 107年6月16日

（中央社記者侯姿瑩台北16日電）台北國際龍舟賽今天登場，即將離任的美國在台協會（AIT）處長梅健華特別到場與其他AIT官員一同為AIT龍舟隊加油。雖未晉級，但教練表示，大家都盡力了，很滿意大家的表現。



預計下個月離任的梅健華（Kin Moy）告訴中央社記者，「時間過得真的很快」，他還記得3年前剛到任的時候，也有到場為AIT龍舟隊加油。對於即將離台，他感到不捨。



如同往年，梅健華穿上輕便運動服，與其他AIT官員一起在大佳河濱公園為奮力划船的AIT男子龍舟隊加油打氣。



一年一度的台北國際龍舟錦標賽今天起一連舉行3天。參加大型龍舟公開男子組第一輪預賽的AIT龍舟隊排名分組第三，未能晉級下一輪比賽。



擔任教練的AIT法務聯絡組組長倪方豪（Andrew Ne）表示，他並不覺得可惜，今年同組比賽的對手「真的非常、非常強」，其中有一隊是去年比賽的前四名。



倪方豪說，大家都盡力了，「我對我們今年的表現感到非常驕傲」。



雖然過去一段時間AIT所有人員忙於準備12日舉行的內湖新館落成典禮，但倪方豪說，龍舟賽的練習沒有停止，自從2月農曆年後，AIT龍舟隊隊員每週六都到大佳河濱公園練習一個小時，週日則是各自運動。



倪方豪表示，AIT男子隊明年一定會繼續參加台北龍舟賽。



此外，AIT也有組隊參加明天上午的大型龍舟公開女子組預賽，倪方豪相信，她們會有不錯的表現。（編輯：張均懋）1070616





2018台北國際龍舟錦標賽16日起在大佳河濱公園正式登場，美國在台協會龍舟隊下午在大型龍舟公開男子組賽事中出賽，高舉划槳向場邊觀眾致意。中央社記者吳家昇攝 107年6月16日