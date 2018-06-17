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關鍵字： 陳偉殷 世足轉播世足冰島
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第2勝終到手 陳偉殷開心感謝隊友

發稿時間：2018/06/17 08:35

最新更新：2018/06/17 08:48

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效力馬林魚的台灣左投陳偉殷首度對決老東家金鶯隊。陳偉殷雖在3局遭遇亂流，所幸及時回穩，加上隊友打擊發揮，馬林魚終場以5比4獲勝，陳偉殷也終於拿下本季第2勝。中央社記者江今葉巴爾的摩攝 107年6月17日效力馬林魚的台灣左投陳偉殷首度對決老東家金鶯隊。陳偉殷雖在3局遭遇亂流，所幸及時回穩，加上隊友打擊發揮，馬林魚終場以5比4獲勝，陳偉殷也終於拿下本季第2勝。中央社記者江今葉巴爾的摩攝 107年6月17日

（中央社記者江今葉巴爾的摩16日專電）效力邁阿密馬林魚隊的台灣左投陳偉殷，今天優質先發拿下本季第2勝。贏球的陳偉殷看得出來很開心，他也很感謝隊友在打擊與守備上的幫忙，讓球隊能贏得這場比賽。

面對老東家巴爾的摩金鶯隊，近3場先發都投不滿5局的陳偉殷，今天主投6局，用球數達94球，其中好球數63顆，送出2個三振，也有一個四壞球保送，被敲出包括一支全壘打在內的8支安打，自責分率由6.13降至5.91。馬林魚最終以5比4擊敗金鶯，本季第2勝8度難求的陳偉殷，也終於拿下睽違已久的第2勝。

陳偉殷賽後接受訪問時，被問及首度面對老東家的感受，他說感覺很奇怪，以前是主場，現在是客場，面對的打者許多是以前的隊友，他有嘗試控制自己的情緒，也很慶幸有控制住。

談到今天在3局下遭遇亂流，單局讓金鶯敲出5支安打，追回2分，陳偉殷表示，他嘗試控制投球狀況，但做得不是非常好，他很感謝隊友在守備上幫忙，幫他度過亂流。

他也很感謝隊友今天在打擊上的火力發揮，讓他能安心投球。即使面對中間一些小亂流，也能及時穩住，「能贏得比賽就是很開心」。

陳偉殷坦言，今年對自己是比較困難的一年，賽季剛開始時的起步狀況還不錯，但後來不是太順利，他要盡力做好調整，但有時好、有時壞，落差很大。今天的比賽他也是盡量做好該做的事，很開心最終贏得比賽，也讓自己不會太過自責，希望能幫助球隊贏球，「很開心自己今天有做到這部分」。（編輯：紀錦玲）1070617

儘管已經離開金鶯隊，台灣左投陳偉殷在這裡仍有不少球迷。一名金鶯小球迷就拿著寫上「陳偉殷」中文字的海報為他加油。中央社記者江今葉巴爾的摩攝 107年6月17日儘管已經離開金鶯隊，台灣左投陳偉殷在這裡仍有不少球迷。一名金鶯小球迷就拿著寫上「陳偉殷」中文字的海報為他加油。中央社記者江今葉巴爾的摩攝 107年6月17日
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