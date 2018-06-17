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韓職啦啦隊女神朴騏良開球 球迷苦等印象深

發稿時間：2018/06/17 20:39

最新更新：2018/06/17 21:10

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zoom in 中華職棒Lamigo桃猿隊舉辦韓風主題日「辣年糕趴」，17日邀請韓職釜山樂天巨人啦啦隊長朴騏良擔任開球嘉賓。中央社記者張新偉攝　107年6月17日中華職棒Lamigo桃猿隊舉辦韓風主題日「辣年糕趴」，17日邀請韓職釜山樂天巨人啦啦隊長朴騏良擔任開球嘉賓。中央社記者張新偉攝　107年6月17日

（中央社記者謝靜雯、張新偉桃園17日電）中職Lamigo桃猿隊舉辦韓風主題日「辣年糕趴」，邀請韓職釜山樂天巨人啦啦隊來台、隊長朴騏良任開球嘉賓，比賽因雨延遲3小時才開打，球迷苦等讓朴騏良直呼印象深刻。

桃猿隊今天賽前上半季封王魔術數字降至1（M1），今天比賽贏球、和局都可以順利封王，但天公不作美，桃園地區雨勢不斷，比賽一直到晚上8時才開打。

身高175公分的朴騏良，在韓職擁有高人氣，昨天在場邊帶動應援氣氛，今天賽前也與LamiGirls一起大跳「桃猿戰士」開場，並順利完成開球儀式。

朴騏良表示，很開心受邀到桃猿隊開球，「可以在這個球場替球隊應援很光榮，希望桃猿今天能順利贏球、拋下封王彩帶」。

今天比賽因雨延遲3小時，朴騏良表示，過去在韓職沒有遇過，「因為韓職很快就會決定比賽是否要進行，但今天看到球迷都一直在球場等，令人印象深刻」；談起韓職與中職的應援風格差異，朴騏良也指出，韓職球迷幾乎都是坐著，「台灣球迷不分大小，都會跟著站起來手舞足蹈、很特別」。

桃猿的猿風加油，曾在2012年赴韓國取經改造而成，主題日請來樂天巨人啦啦隊長趙智薰登場，他表示，台灣棒球的球迷跟韓國一樣熱情，希望未來有更多機會可以互相交流。

除了啦啦隊熱舞，吉祥物NOORI也到場與球迷同歡，場內熱鬧應援，場外打造韓式「應援市集」，包含韓國代表部、韓國觀光公社等攤位，還有各式韓系美食，讓球迷一起同樂。（編輯：管中維）1070617

中華職棒Lamigo桃猿隊舉辦韓風主題日「辣年糕趴」，17日邀請韓職釜山樂天巨人啦啦隊長朴騏良（白衣左2）擔任開球嘉賓，賽前與桃猿啦啦隊LamiGirls熱舞開場。中央社記者張新偉攝　107年6月17日中華職棒Lamigo桃猿隊舉辦韓風主題日「辣年糕趴」，17日邀請韓職釜山樂天巨人啦啦隊長朴騏良（白衣左2）擔任開球嘉賓，賽前與桃猿啦啦隊LamiGirls熱舞開場。中央社記者張新偉攝　107年6月17日
中華職棒Lamigo桃猿隊舉辦韓風主題日「辣年糕趴」，17日邀請韓職釜山樂天巨人啦啦隊長朴騏良（右）擔任開球嘉賓，賽前由桃猿投手王溢正擔任教練（中）。中央社記者張新偉攝　107年6月17日中華職棒Lamigo桃猿隊舉辦韓風主題日「辣年糕趴」，17日邀請韓職釜山樂天巨人啦啦隊長朴騏良（右）擔任開球嘉賓，賽前由桃猿投手王溢正擔任教練（中）。中央社記者張新偉攝　107年6月17日
中華職棒Lamigo桃猿隊舉辦韓風主題日「辣年糕趴」，邀請韓職釜山樂天巨人啦啦隊來台，17日由女子啦啦隊長朴騏良擔任開球嘉賓，驚豔全場。中央社記者張新偉攝　107年6月17日中華職棒Lamigo桃猿隊舉辦韓風主題日「辣年糕趴」，邀請韓職釜山樂天巨人啦啦隊來台，17日由女子啦啦隊長朴騏良擔任開球嘉賓，驚豔全場。中央社記者張新偉攝　107年6月17日
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