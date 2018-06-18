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世足首戰被瑞士逼和 巴西教頭歸咎太緊張

發稿時間：2018/06/18 09:44

最新更新：2018/06/18 09:59

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巴西17日在世界盃足球賽以1比1與瑞士踢成平手，巴西教頭泰特認為，巴西E組首戰敗在太緊張。（達志提供）巴西17日在世界盃足球賽以1比1與瑞士踢成平手，巴西教頭泰特認為，巴西E組首戰敗在太緊張。（達志提供）

（中央社俄羅斯頓河畔羅斯托夫17日綜合外電報導）巴西今天在世界盃足球賽以1比1與瑞士踢成平手，巴西教頭泰特（Tite）表示不滿意結果，認為巴西E組首戰敗在太緊張。

「森巴軍團」巴西上半場第20分鐘藉由中場柯迪諾（Philippe Coutinho）禁區外18碼處右腳勁射破網，取得1比0領先，看起來不負賽前被視為奪冠大熱門的頭銜。

然而下半場開賽才5分鐘，瑞士中場朱貝（Steven Zuber）接獲隊友沙奇里（Xherdan Shaqiri）右邊底線開出的角球，直接將球頂入巴西大門內，以1比1扳平比數。巴西之後始終無法攻破敵門，平手收場。

不只巴西力拚隊史第6座世足冠軍之路顛簸開場，德國尋求衛冕之路也首遇亂流，今天以0比1爆冷敗給墨西哥。

巴西教頭泰特（Tite）賽後說：「我不滿意這個結果，我們收尾表現不好。我們有20次機會，但很多次都失準。我們應讓他們的門將更辛苦才是。」

泰特說：「我會歸咎壓力，首戰太緊張，對我來說也確實如此。」

泰特在記者會上表示：「在我們進球前存在很多壓力，有很多焦慮，壓力太大，然後轉化為我們的比賽表現，我們不夠精準。」

當然，瑞士教頭佩特科維奇（Vladimir Petkovic）賽後評語較為樂觀。

他說：「我以隊上的小夥子為榮。我希望這將意味著我們會被認真對待，不容小覷。」

稍早，塞爾維亞以1比0擊敗哥斯大黎加，積分暫居E組第一。現在巴西將面臨壓力，預定22日（台灣時間晚間8時）出戰哥斯大黎加。（譯者：盧映孜/核稿：鄭詩韻）1070618

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