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蝴蝶球投手蔡易廷測試會飆4K 許聖杰：很蝴蝶

發稿時間：2018/06/18 15:39

最新更新：2018/06/18 15:54

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zoom in 嘉義大學棒球隊蝴蝶球投手蔡易廷18日在中華職棒新人測試會中表現不錯，面對7名打者飆出4次三振，一登板就吸引各球團目光。中央社記者謝靜雯攝　107年6月18日嘉義大學棒球隊蝴蝶球投手蔡易廷18日在中華職棒新人測試會中表現不錯，面對7名打者飆出4次三振，一登板就吸引各球團目光。中央社記者謝靜雯攝　107年6月18日

（中央社記者謝靜雯新北18日電）嘉義大學棒球隊蝴蝶球投手蔡易廷，今天在中職新人測試會有不錯表現，面對7名打者飆出4次三振，一登板就吸引各球團目光，獅隊首席教練許聖杰笑說：「他的蝴蝶球很蝴蝶」。

蔡易廷是國內少見的蝴蝶球投手，今年也有被選入世界大學棒球錦標賽中華培訓隊，蔡易廷從國中開始，由任國小棒球隊教練的爸爸蔡政育開始教他丟蝴蝶球，但蝴蝶球難掌握，蔡易廷坦言，一開始球都丟不出來、指甲一直斷裂，也曾想過要放棄這個球種。

從國中一直摸索到大學，後來統一獅隊前球星李瑋華教練也有幫忙指點，到了大四已經可以把蝴蝶球當成主要球種，投出自己的特色；蔡易廷表示，自己的蝴蝶球握法是參考大聯盟球星威克菲德（Tim Wakefield），但最常觀摩萊特（Steven Wright）的投球影片，因為揮臂方式比較類似。

蔡易廷今天測試會面對7名打者，被敲出2支安打、飆出4次三振，他表示今天投球感覺跟平常相比，控球還是沒有很理想，「但大家都蠻捧場的，才能投出這麼多三振」；獅隊首席教練許聖杰一直在等蔡易廷登板，「他的蝴蝶球蠻蝴蝶的，真的有晃的感覺」。（編輯：張芷瑄）1070618

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