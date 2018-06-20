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看到前中華隊隊友太興奮 廖任磊投2保送

發稿時間：2018/06/20 18:30

最新更新：2018/06/20 18:30

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（中央社記者黃巧雯桃園20日電）中職Lamigo桃猿隊今天與日職讀賣巨人三軍交手，巨人隊投手廖任磊登板對戰前中華隊隊友連投保送，廖任磊表示，看到楊岱均、張閔勛太興奮，因此投球太用力。

讀賣巨人三軍由監督江藤智領軍造訪桃園，今天與Lamigo桃猿隊進行交流賽，巨人派櫻井俊貴先發，對戰桃猿林樺慶。

桃猿隊3局下靠著保送與余德龍安打，先馳得點，4局下再用4支安打，攻下3分，第6、8局再追加3分，終場以7比5贏球。

廖任磊第8局登板後援1局失1分，儘管超過150公里速球連發，但面對昔日中華隊隊友張閔勛、楊岱均卻投出保送，廖任磊表示，看到他們太興奮，因此投球太用力。

談到桃猿隊與在日本遇到打者的不同之處，廖任磊認為，相較於在日本遇到的二、三軍或獨立聯盟的選手，桃猿隊打者比較有力，比較跟得上直球速度。

桃猿隊先發投手林樺慶此役投5局無失分封鎖巨人隊打線，僅被敲出2支安打，還2度牽制成功，阻斷巨人攻勢，巨人隊6局上才靠著陽春砲，打破鴨蛋，後續趁著桃猿牛棚不穩再追4分，但仍無力扳平戰局。

王柏融過去連續2年繳出4成打擊率，吸引日職球隊關注，也讓江藤智深感興趣，賽後開玩笑地說：「想說王柏融今天能不能一起來打，他也想看。」（編輯：張芷瑄）1070620

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