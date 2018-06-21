泰國台灣會館舉辦國際拳賽 台灣麥介恩獲勝

（中央社記者劉得倉曼谷20日專電）為促進台泰運動交流，泰國台灣會館今天舉辦國際拳擊賽，邀請台灣選手麥介恩及泰國、日本和菲律賓等好手參賽。麥介恩擊敗泰國對手獲得勝利，在場台商和僑胞都與有榮焉。



中華民國駐泰國經濟文化辦事處代表童振源在拳擊比賽開幕典禮時表示，透過運動交流方式來強化台灣與泰國的友誼，尤其是舉辦拳擊比賽，這是泰國人所喜愛的運動項目，非常有意義，感謝台灣會館的舉辦與鄉親們的參與。



泰國台灣會館主席張文平今天表示，2007年曾經在會館舉辦過一次國際拳擊比賽，受到許多台灣、泰國鄉親好友的支持與好評，今天再度舉辦國際拳擊比賽，有泰國、日本及菲律賓的職業選手參賽，台灣則是業餘選手麥介恩參賽，泰國的泰叻電視媒體在現場即時轉播，行銷台灣。



籌備國際拳擊比賽的曼谷機場義警隊總召何素珍表示，共有台灣等4國的10名選手前來競技，並由台商及泰國多個企業贊助這場國際賽事。



在中華民國拳擊協會副理事長彭臺臨推薦下，今天由台灣69公斤級的選手麥介恩參加業餘組賽事，比賽開始，旅泰的台商就卯足全力高喊麥介恩加油，「台灣加油！加油！加油！」，鼓勵麥介恩全力拚戰，從第二回合起就頻頻出拳擊中對方得分。



在裁判舉起麥介恩左手判決獲勝的一刻，全場歡聲雷動，有台商甚至高興得跳起來，大家高舉青天白日滿地紅國旗揮舞，贊助比賽的台商們興奮到擂台上與他合影，感謝他為國爭光，步下擂台後更是許多台商或泰國朋友爭相致賀。



麥介恩的教練傳志群指出，對手身材比麥介恩高，不過耐力不如麥介恩，加上台商和僑胞們的不斷加油和鼓勵，讓麥介恩打出水準，打敗選手。（編輯：劉學源）1070620