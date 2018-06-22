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關鍵字： 世足阿根廷克羅埃西亞 美麗華
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梅西世足冠軍夢瀕破滅 阿根廷教頭懇請球迷原諒

發稿時間：2018/06/22 08:48

最新更新：2018/06/22 09:28

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南美勁旅阿根廷目前在世界盃小組賽2戰1敗1和，瀕臨淘汰邊緣，總教練桑帕歐里21日懇請阿根廷球迷原諒。（達志提供）南美勁旅阿根廷目前在世界盃小組賽2戰1敗1和，瀕臨淘汰邊緣，總教練桑帕歐里21日懇請阿根廷球迷原諒。（達志提供）

（中央社下諾夫哥羅德21日綜合外電報導）克羅埃西亞在世界盃D組賽以3比0血洗阿根廷，讓阿根廷隊長梅西（Lionel Messi）的世足冠軍夢瀕臨幻滅，總教練桑帕歐里（Jorge Sampaoli）今天懇請阿根廷球迷原諒。

克羅埃西亞破網的3球全集中下半場，阿根廷門將賈柏耶樂（Willy Caballero）第53分鐘發生嚴重失誤，短傳給隊友時遭克羅埃西亞前鋒雷比奇（Ante Rebic）攔截並射門得分。

克羅埃西亞中場莫德里奇（Luka Modric）第80分鐘再踢進一球，隊友拉克蒂奇（Ivan Rakitic）在傷停補時階段又進一球確保勝利，克國提前晉級16強。

桑帕歐里賽後坦承球隊吞敗是自己的責任，他低聲說道：「首先，我想懇求他們的原諒，尤其是那些遠道而來看阿根廷隊的球迷。」

「我負起輸球的責任，但我和球迷一樣充滿期待。」

阿根廷目前小組賽2戰1敗1和，積分只有1分，第3場迎戰奈及利亞必須奪勝才有機會避免淘汰。

桑帕歐里表示：「我必須為這場比賽制定計畫，如果我以不同的方式安排，比賽結果可能會變得更好。我認為把責任放在賈柏耶樂身上是不切實際的。」

被問到為何3度改變球隊陣容並擺出3-4-3陣型，桑帕歐里回應，他以為這是施壓克羅埃西亞的最好方法，但他承認自己錯了。（譯者：陳彥鈞/核稿：徐睿承）1070622

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