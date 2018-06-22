/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 世足阿根廷克羅埃西亞 美麗華
>rss

NBA選秀狀元艾頓 靠禁區宰制力重現中鋒價值

發稿時間：2018/06/22 10:30

最新更新：2018/06/22 11:34

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in NBA選秀狀元艾頓在禁區破壞力十足，進攻能力備受肯定。（圖取自NBA臉書facebook.com/nba）NBA選秀狀元艾頓在禁區破壞力十足，進攻能力備受肯定。（圖取自NBA臉書facebook.com/nba）

（中央社記者李晉緯台北22日電）NBA選秀狀元艾頓（DeAndre Ayton）身材條件極佳、進攻能力備受肯定，在禁區的宰制力十足，有他加入NBA，讓人期待中鋒能恢復在聯盟存在的價值。

美國職籃（NBA）選秀會今天在美國紐約進行，握有隊史首支狀元籤的鳳凰城太陽隊，選入來自亞利桑那大學的艾頓，成為今年的選秀狀元。

目前19歲的艾頓已經長到213公分，臂展更達226公分，身材條件極佳的他，在禁區破壞力十足，在籃下已經有十分成熟的進攻技巧，包括背框的低位單打、籃下勾射、禁區內的翻身跳投，大學時期都收到很好的效果，這樣的表現讓艾頓被拿來和前聖安東尼奧馬刺隊傳奇中鋒羅賓遜（David Robinson）相比，這次選秀會上，NBA則以費城76人隊明星中鋒恩比德（Joel Embiid）為樣板，期待艾頓能複製恩比德的成功模式。

攤開艾頓2017-18年賽季在NCAA的數據，他平均每場比賽上場33.5分鐘，可攻下20.1分，整體投籃命中率有61.2%，三分球命中率也達到34.3%，可搶下11.6籃板、送出1.6助攻，另外有0.6抄截、1.9阻攻的成績，大一賽季就獲選太平洋12校聯盟年度最佳球員和年度最佳新人殊榮肯定。

從數據可以看出，艾頓能在禁區單打，也有在三分線外投射的能力，攻擊手段全面，是內外兼修的長人，即便面對包夾防守，艾頓也能將球送到空檔的隊友手上，在進攻端上，尤其在禁區展現的成績及籃球智商令人滿意。

雖然艾頓的投射能力受到肯定，但綜觀NBA現今的生態，即便是長人仍須具備面框攻擊的能力，仔細觀察他的進攻卻可發現，受限腳步不夠靈巧的缺點，當他在外圍接球時，往往只有直接跳投的進攻手段，這樣的模式過於單調，是他未來進入NBA必須持續加強的地方。

相較進攻端上讓人放心情況，艾頓的防守是他較為人詬病之處，因為他即使有令進攻者心生畏懼的身材條件，但在禁區內的防守卻顯得隨性，讓對手即便體型不如他，仍可在籃框附近輕鬆要到球進攻，另外包括卡位、補防的意識不足，常讓對手可以輕易切入進攻籃框，這是他進入NBA後必須立即改善的缺失。（編輯：黃于）1070622

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情
日本大阪強震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP