雅加達亞運 郭婞淳洪萬庭平常心迎戰

第18屆亞洲運動會將在印尼首都雅加達舉行，即將征戰亞運的世大運舉重金牌女將郭婞淳（左）、洪萬庭（右），22日在國家運動訓練中心舉重場練習備戰，兩人都表示，將以平常心迎戰。中央社記者董俊志攝 107年6月22日

（中央社記者程啟峰高雄22日電）雅加達亞運倒數不到一個多月時間，即將征戰亞運的世大運舉重金牌女將郭婞淳及洪萬庭，今天一如往常在國家運動訓練中心備戰，兩人都表示，將以平常心迎戰。



第18屆亞洲運動會將於8月18日至9月2日在印尼首都雅加達舉行。郭婞淳、洪萬庭結束日本移地訓練剛返台，上午一如往常在國訓中心備戰，體育署長林德福專程南下為她們打氣，林德福也順道為桌球選手加油，期勉選手「全力以赴、突破自我」，這次奪牌數能超越上一屆仁川亞運。



郭婞淳、洪萬庭是世大運女子舉重金牌得主，兩人在國訓中心原是室友，情同姊妹，雖然2106里約奧運回來後沒再共處一室，但兩人仍默契十足。洪萬庭昨天才剛過完28歲生日，上午與郭婞淳一起現身國訓中心舉重場練習備戰，洪萬庭面對媒體有點緊張，於是拉著郭婞淳一起受訪。



洪萬庭表示，亞運雖一天天接近，但每天都做重複的事，心情反而越來越平靜；由於年紀的關係，她把雅加達亞運當作最後一場比賽，把每一天當作最後一天來備戰，昨天過生日時也許願希望這次亞運能把金牌帶回台灣。



她說，學會了如何與傷痛相處，物理治療師也很盡責，無論是練習前的熱身或練習後的放鬆，都能幫她隨時保持最佳狀況。



郭婞淳表示，這次日本移地訓練累積不少寶貴經驗，也學會如適應時差，回到國訓中心會繼續加強肌力及技術訓練，希望在亞運能發揮出來拿下好成績。



舉重總教練蔡溫義受訪說，這次亞運舉重相信不會交白卷，對國人也會有所交代，但賽前不會做太細膩的評估，以免帶給選手太大壓力。對於奧運舉重金牌選手許淑淨在亞運退賽，他說，大家都很惋惜，但這畢竟是個人問題，不致影響團隊士氣，選手仍按部就班積極備戰。



舉重教練林敬能評估這次最大對手應是泰國隊，他們人數多且較適應南洋天氣及飲食；為確保選手不致水土不服，或吃不慣印尼飲食，他已準備好要為選手下廚。兩年前考上中餐丙級廚師證照的林敬能要帶著電鍋、米、豆子及泡麵等隨團為選手下廚，他提到郭婞淳喜歡吃的紅豆及綠豆，這次也會特別為她準備。



林敬能認為選手奪牌除有賴平時訓練，臨場的應變及對當地賽場適應力也很重要，選手雖然到雅加達後沒幾天就要出賽，但相信適應上沒問題。



他也提到洪萬庭的年紀並不是問題，國外有年紀的奧運得牌選手大有人在，「事在人為」，只要能調適、突破，洪萬庭仍大有可為。「謀事在人、成事在天」，林敬能說，不會給選手太大壓力，只要他們盡力就好。（編輯:陳政偉/孫承武）1070622





即將征戰雅加達亞運的世大運舉重金牌女將郭婞淳（右）及洪萬庭（左），22日在國家運動訓練中心舉重場練習備戰。中央社記者董俊志攝 107年6月22日

雅加達亞運倒數不到100天，世大運舉重金牌女將洪萬庭（前），22日在國家運動訓練中心練習備戰。中央社記者董俊志攝 107年6月22日

即將征戰亞運的世大運舉重金牌女將郭婞淳，22日在國家運動訓練中心舉重場練習，並表示將以平常心迎戰。中央社記者董俊志攝 107年6月22日