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越失望越愛 中國足球迷的美麗與哀愁

發稿時間：2018/06/22 14:35

最新更新：2018/06/22 14:35

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（中央社記者周慧盈北京22日電）中國國家隊雖然未踢進本屆俄羅斯世界盃，但國營中央電視台仍大舉出動，以服務人數龐大的中國球迷。中國人迷上足球並非一時半刻，但愛了多久，似乎就失望了多久。

1978年6月，央視錄播當屆世界盃半決賽和決賽。那年的中國剛走出10年文革浩劫不久，足球自由奔放的鮮活氣質透過螢光幕擄獲了中國人心。

1982年央視開始直播世界盃時，更多大陸球迷在電視機前情緒沸騰了，但是除了2002年在南韓和日本的比賽，中國國家隊目前為止都無緣32強賽事。

看著其他國家球員在場上激烈追逐廝殺、射門進分，大陸球迷並不隱藏對中國足球的失落和不滿，這麼多年來一直都是想說就說、想到就罵。

本屆世界盃登場前，陸媒披露，中國企業對世界盃的贊助金額超過4億美元，比賽場地的許多設備來自中國企業。

此外，估計約有7萬至10萬中國球迷前往俄羅斯觀賽，連最當紅的特色美味小龍蝦，據稱也遠征俄羅斯，準備一舉拿下外國球迷的胃。

但是滿滿的「中國元素」都不能彌補無緣參賽的遺憾，央視名嘴白岩松不久前一句「中國除了足球隊沒有去，其他都去了」的調侃，道盡中國足球迷的心聲。

一名資深北京球迷說，中國人當前最迷的運動就是足球，因為足球是世界第一的運動，場面大、氣勢恢弘，老百姓自然而然喜歡最好的。

他說，尤其這40年改革開放後，中國人看世界很容易就注意到最流行的事物，另一方面又強烈渴望出人頭地、從弱國變成大國。

這位資深球迷說：「雖然中國在例如乒乓球（桌球）等運動上實力強大，但是其他國家並不看重，而足球幾乎是全世界最重視、最能體現價值的運動，因此在中國就成了第一的運動。」

但是迷戀足球、又投下巨大資源發展足球運動的中國足球隊，卻一直拿不出相稱的成績。一名自稱觀點「偏激」的評論人士認為，足球是一項每個人（球員）都需要發揮創造力又需要互相配合的運動，「中國人可以團結，但是一旦有個性就不會團結，達不到那個整體的效果」。

這當然只是眾多複雜的原因之一。這位不具名的評論人士說，在中國特殊國情下，「（足球）就不只是個足球的事情」，若只是從足球的角度去看中國足球的發展，可能永遠找不到答案。（編輯：朱建陵）1070622

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