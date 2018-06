美國影藝學院提名新會員 布萊恩被拒絕

退役籃球明星布萊恩因「致親愛的籃球」,獲頒本屆奧斯卡最佳動畫短片獎項,但奧斯卡主辦單位美國影藝學院,卻否決他成為會員資格。(中央社檔案照片)

(中央社記者曹宇帆洛杉磯21日專電)退役籃球明星布萊恩因「致親愛的籃球」,獲頒本屆奧斯卡最佳動畫短片獎項,儘管如此,奧斯卡主辦單位美國影藝學院,卻否決他成為會員的資格。



根據「洛杉磯時報」(LA Times)的報導,一般而言,獲頒奧斯卡金像獎甚至入圍者,都有資格獲選為美國影藝學院(The Academy of Motion Picture Arts and Sciences)的會員。



布萊恩(Kobe Bryant)因「致親愛的籃球」(Dear Basketball)拿下小金人,影藝學院的動畫部門雖投票通過、歡迎他成為奧斯卡大家庭的一分子,卻被主管委員會(Board of Governors)否決。



報導說,主管委員會認為,布萊恩雖獲獎但是缺乏實際的電影工作經驗,就算他表達了繼續在短片領域發展的意願,但布萊恩必須展現更具體的作為。



報導也指出,布萊恩被否決可能與好萊塢瀰漫著#Me Too的氛圍有關。因為他曾在2003年被控性侵,雖然這個案子隔年被駁回,最後兩造達成和解。



因為這個事件,當布萊恩因「致親愛的籃球」獲得提名時,曾有1萬7000多人連署,要求影藝學院撤銷,不過最終布萊恩還是獲得奧斯卡金像獎的肯定。(編輯:陳惠珍)1070622