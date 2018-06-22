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世界沙灘排球巡迴賽 台女搭檔晉級16強

發稿時間：2018/06/22 18:13

最新更新：2018/06/22 18:20

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2018年FIVB世界沙灘排球巡迴賽2星新加坡站賽事，台灣女子組顧乃涵與劉碧欣晉級前16強。圖為男子組、女子組選手與教練團合影。中央社記者黃自強新加坡攝　107年6月22日2018年FIVB世界沙灘排球巡迴賽2星新加坡站賽事，台灣女子組顧乃涵與劉碧欣晉級前16強。圖為男子組、女子組選手與教練團合影。中央社記者黃自強新加坡攝　107年6月22日

（中央社記者黃自強新加坡22日專電）2018年FIVB世界沙灘排球巡迴賽2星新加坡站開賽，台灣女子組顧乃涵與劉碧欣搭檔，今天在正規賽中先後擊敗英國與日本，順利晉級16強。

台灣今年派出女子組顧乃涵與劉碧欣、余雅萱與潘姿誼，及男子組謝雅仁與王進如，參與FIVB世界沙灘排球巡迴賽2星新加坡站賽事。

教練彭逸坤告訴中央社記者，今年賽事有來自20國超過40隊參賽。根據規則，賽程先取報名隊伍世界積分排名的前18隊，直接進入正規賽，其他參賽隊伍則從資格賽取前6名晉級正規賽。

彭逸坤指出，台灣參賽選手受限於世界排名績分不高，僅能從資格賽開打，女子組顧乃涵與劉碧欣晉級24強正規賽。

他表示，顧乃涵與劉碧欣今天表現良好，上午先以2比1擊敗英國隊，下午以2比0擊敗日本隊，順利晉級16強。

彭逸坤指出，明天起進入16強賽事均採單淘汰制，選手面臨更大挑戰。

2018年FIVB世界沙灘排球巡迴賽2星新加坡站賽事21日起開賽，24日將進行冠亞軍決賽。（編輯：廖漢原）1070622

2018年FIVB世界沙灘排球巡迴賽2星新加坡站賽事，台灣女子組顧乃涵與劉碧欣晉級前16強。中央社記者黃自強新加坡攝　107年6月22日2018年FIVB世界沙灘排球巡迴賽2星新加坡站賽事，台灣女子組顧乃涵與劉碧欣晉級前16強。中央社記者黃自強新加坡攝　107年6月22日
2018年FIVB世界沙灘排球巡迴賽2星新加坡站賽事，台灣女子組顧乃涵與劉碧欣晉級16強，圖為顧乃涵。中央社記者黃自強新加坡攝　107年6月22日2018年FIVB世界沙灘排球巡迴賽2星新加坡站賽事，台灣女子組顧乃涵與劉碧欣晉級16強，圖為顧乃涵。中央社記者黃自強新加坡攝　107年6月22日
2018年FIVB世界沙灘排球巡迴賽2星新加坡站賽事，台灣女子組顧乃涵與劉碧欣在正規賽中，擊敗英國與日本隊，晉級16強。中央社記者黃自強新加坡攝　107年6月22日2018年FIVB世界沙灘排球巡迴賽2星新加坡站賽事，台灣女子組顧乃涵與劉碧欣在正規賽中，擊敗英國與日本隊，晉級16強。中央社記者黃自強新加坡攝　107年6月22日
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