/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 世足阿根廷克羅埃西亞 美麗華
>rss

林祖傑打亞錦再激起熱情 投入中職選秀拚圓夢

發稿時間：2018/06/22 20:03

最新更新：2018/06/22 20:03

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者謝靜雯台北22日電）亞運中華培訓隊野手林祖傑，近2年多次被選入中華培訓隊，去年在亞洲棒球錦標賽表現不錯，林祖傑表示，亞錦賽時對棒球的熱情再被激起，再度有挑戰職棒想法，今年將投入中職選秀。

林祖傑近2年多次被選入中華成棒隊，去年先後入選荷蘭港口盃、亞洲棒球錦標賽中華代表隊，去年亞錦賽繳出不錯成績，總計18個打數敲出6支安打，包括一發全壘打，貢獻7分打點，表現亮眼，獲頒大會最佳10人外野手獎。

林祖傑今年也有被選入亞運中華成棒培訓隊，他表示有想要挑戰職棒的念頭差不多2年，「亞錦賽算是打出自信，也再激起對棒球的熱情，如果再猶豫應該就不會出來了，還是希望能追求自己的目標」。

27歲的林祖傑外野、三壘、游擊都可以守，他坦言更年輕的時候，一直害怕在職棒會站不住腳，後來幾次國家隊資歷，學長都會分享經驗，在培訓隊時也有跟中職二軍打多場交流賽，更能去評估自己的實力，「這幾年抗壓性成長，心態也變得不同，高張力比賽磨練，在場上更有想法」。

林祖傑是合作金庫棒球隊一員，要投入中職選秀必須承擔一定風險，若結果不如預期，也無法再回到母隊，林祖傑表示有和一些職棒學長們討論過：「他們跟我說，要考慮每年都有選秀、也都有被釋出的可能，這些我都知道，但這是我的選擇，把自己準備好，就沒有什麼好害怕的。」（編輯：張芷瑄）1070622

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情
日本大阪強震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP