林加祐開轟中培與巨人打和 教頭：很好的一課

亞運中華成棒培訓隊22日與日職讀賣巨人三軍打交流賽，中培隊比賽後半段追分，隊長林加祐（圖）轟出2分砲，林瀚敲出追平安，兩隊最終以4比4握手言和。中央社記者謝靜雯攝 107年6月22日

（中央社記者謝靜雯台北22日電）亞運中華成棒培訓隊今天與日職讀賣巨人三軍打交流賽，中培隊比賽後半段追分，林加祐2分砲、林瀚敲出追平安，兩隊4比4握手言和，總教練許順益說：「不一定要贏，這是很好的一課。」



中培隊今天由吳昇峰扛先發，吳昇峰前3局僅被敲出2支安打，4局1人出局後，接連被敲4支安打掉分，4局沒有投完、提前退場；吳昇峰今天總計用64球投3.1局被敲6支安打，失掉3分皆為責失分。



吳昇峰表示，先前春季聯賽出賽數較多，結束春季聯賽後手部有點不舒服，持續在調整，「一場一場狀況越來越好」，面對難纏的巨人隊打者，2好球後被消磨太多用球數，今天4局的狀況主要是配球模式，被敲出安打的都是直球。



巨人三軍今天先發投手橋本篤郎、中繼投手高木京介皆左投，兩人有效壓制中華隊打線，中華隊前7局僅敲出5支安打，沒能拿分，8局靠著保送、安打先拿1分，隊長林加祐敲出2分砲，幫助中培隊將比數追至1分落後，9局林瀚敲出適時二壘打，幫助球隊追平比數。



總教練許順益表示，中華隊過去在國際賽一直有對左投打不好的狀況，很感謝巨人隊今天派出兩名這麼好的左投對中陪隊，國內交流賽很少有機會有這麼高強度的對戰，「這種比賽不一定要贏，重點是要刺激我們、讓我們有所學習，收穫很多」。



巨人隊投手難纏，但林加祐今天打擊手感燙，單場敲出3支安打，包括一發全壘打，扮演稱職中心棒次第4棒，林加祐表示，國內業餘球員受到的關注還是不多，這次若有機會打亞運，也希望能好好表現、打出好成績，希望讓國人更關注國內業餘棒球。（編輯：張芷瑄）1070622